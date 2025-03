Susbielles: "No tiene sentido pensar que se intenta bajar el número de víctimas fatales"

El intendente Federico Susbielles enfatizó este miércoles que no tiene ningún sentido desconfiar del número de víctimas informado y que en caso de que se tenga dudas sobre el paradero de una persona se debe hacer la correspondiente denuncia.

"No tendría absolutamente ningún sentido que tengamos alguna maniobra que intente bajar el número de víctimas fatales. Si hubiera sido una persona fallecida, tendríamos igualmente el mismo dolor que sufrimos y sentimos hoy. Evidentemente hemos hecho todo lo que debíamos hacer no desde el momento de la tormenta sino de bastante tiempo antes", señaló en la conferencia de prensa de este miércoles.

Susbielles agregó que "hay muchos comentarios, lo he visto en muchos medios de comunicación, y lo que le quiero pedir a las personas que muchas veces refieren este tipo de circunstancias, que si tienen alguna duda con el paradero de alguna persona que por favor hagan la denuncia en la Justicia o llamen al 911".

Agregó que si por cualquier circunstancia "no quieren hacer la denuncia, por favor se comuniquen con este intendente que va a ir a hacer la denuncia en nombre del vecino que pueda tener algún tipo de duda".

La cifra de muertes oficial a causa de las inundaciones del pasado viernes es de 16 personas, mientras dos se encuentran desaparecidas (las hermanitas Hecker). Hasta el momento no se han encontrado más fallecidos ni se han recibido denuncia de personas arrastradas por la corriente.

El intendente detalló que el comité de crisis se instaló a las 23.30 horas del día previo a la tormenta y "desde ese día no hemos parado de trabajar un minuto en pos de primero tratar de salvar, asistir, evacuar, proteger y en este tiempo de tratar de empezar a estabilizar y normalizar la ciudad".

"El único interés que tengo hoy es salir de esta situación y no hay nada que quiera hacer más que proteger, cuidar y dar la cara por mis vecinos. Así que en esa línea vuelvo a reiterar que si cualquier persona tiene alguna exposición o alguna duda o haga la denuncia y si no se anima a hacerla que por favor me contacte para que yo pueda presentarme ante la justicia y podamos tener en esta situación toda la trazabilidad, toda la seriedad y toda la transparencia que semejante tragedia y semejante dolor nos ha generado", concluyó.