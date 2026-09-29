Mirá en vivo el programa La Brújula TV

La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda que incluirá las consecuencias del temporal en Monte Hermoso, la actualidad política y la Fiesta del Cubanito.

En el primer y segundo bloque, estarán el diputado provincial Andrés De Leo, y su colega Matías Italiano, quienes comentarán la eliminación de la zona fría.

Luego estará Facundo Olavarría, Gerente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, quien ofrecerá detalles sobre la próxima Exposición Rural de Villa Bordeu.