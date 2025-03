LeBron James, la leyenda que no para de batir récords en la NBA

LeBron James llegó a la NBA en 2003 con un objetivo: ser el mejor de la historia. Hoy, con 40 años y 22 temporadas en la mejor liga de básquetbol del mundo, el Rey no para de batir marcas. El alero de Los Angeles Lakers rompió en la madrugada del miércoles la barrera imposible: se convirtió en el primer jugador en marcar más de 50.000 puntos entre temporadas regulares y playoffs.

Nadie se imaginó que algún jugador iba a superar a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos en temporadas regulares y 44.149, sumando los hechos en playoffs), pero LeBron, fiel a su estilo competidor, no sólo llegó a esa marca sino que trabajó para pasarla con contundencia y en 2025 ser el primer y único en anotar más de 50.000 tantos.

La franquicia angelina vive una actualidad de gracia, con un récord de 10-2 desde que Luca Dončić llegó al equipo en febrero y se asoció con King James. La última muestra se vio en el triunfo por 136-115 sobre New Orleans Pelicans.

A ese partido LeBron llegó con 49.999 tantos. Por eso el estadio estalló cuando enseguida encestó un triple que rompió la marca y escribió un nuevo capítulo en la historia. Dončić se sacó la marca de encima, abrió hacia la izquierda y, en solitario, James metió los primeros tres puntos del partido en la cara de Zion Williamson.

"2025, 22 temporadas, 40 años, LeBron James: 50.002 puntos", dijo el relator del partido con euforia al ver la anotación.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz