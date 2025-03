"Siempre estuvimos en la misma posición, los que cambiaron de monta son otros", disparó De Leo

El referente de la Coalición Cívica en la ciudad, Andrés De Leo, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y empezó a palpitar lo que será un año marcado por el ambiente electoral, luego de que Elisa Carrió, máxima autoridad de su espacio confirmara que será candidata a diputada provincial.

"Hace unos días ella (por Carrió) me llamó por teléfono por algunos temas y me había dicho que tenía decidido ser candidata y que en Capital Federal, la estrategia era que Paula Oliveto se postule para legisladora. En CABA, Jorge Macri desdobló la elección e irán a las urnas antes. A partir de este año, las elecciones nacionales en la Provincia van con sistema separado, con boleta única. Por lo que ayer informó el gobernador, no habría desdoblamiento, pero el sistema es diferente", afirmó De Leo en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "Podría ocurrir que la Coalición Cívica vaya sola en el territorio bonaerense solo con una candidatura a diputados nacionales y la gente tendrá que marcar con una "x" en la boleta a quién quiere votar. Más allá de los nombres, esa es una posibilidad bastante concreta, pese a que no sé qué hará el PRO, si va a confluir en un espacio. En la Provincia, según hablé con Lilita, la estrategia podría ser ir en búsqueda de un acuerdo. Si vas al cuarto oscuro en Bahía Blanca te vas a encontrar las boletas nacionales y por otro lado la de diputados y concejales".

"A diferencia de la Capital Federal, donde la Coalición Cívica va sola, en la Provincia tenemos un desafío más grande por el tema del piso. Para ser concejal de las ciudades bonaerenses más grandes precisás un 8,33% y para ser legislador entre el 7 y el 14%. Cuanto más dividida y fragmentada sea la oferta electoral, más difícil llegar a una banca. Por eso no descartamos unir voluntades con quienes tenemos una línea de pensamiento similar. Esto no es como cuando se vota intendente o gobernador donde solo uno gana. Falta un tiempito, todavía todo está en evaluación", evidenció en otro segmento de la nota radial.

Luego, De Leo comentó que "es una elección que tendrá cierto nivel de complejidad porque no se implementó la boleta única. Habrá demoras, sobre todo en el recuento de votos. Habrá que ver dónde termina el PRO local su posición. Nosotros hemos sido claros a nivel local, provincial y nacional. Siempre estuvimos en la misma posición y no nos movimos, los que cambiaron de monta son otros dirigentes. Pasaron de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Alcanza con escuchar a Patricia Bullrich ayer que estuvo durísima, casi con amnesia con lo que hacía cuando fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri".

"Hoy el electorado está en otra cosa, a la larga recapacitará y valorará el compromiso de que no se les dice una cosa y al día siguiente se les dice otra. En 2023 estuvimos muy competitivos en la elección, enfrentándonos al gobierno municipal. Vamos a seguir trabajando para generar una alternativa para Bahía Blanca, sobre la base de los mismos lineamientos. Nuestra mirada es fuertemente local. Una cosa es la senda cotidiana, cuando hablás con la gente y su preocupación. El común denominador, 8 de cada 10 me preguntan qué pienso de Argentina y de Milei, luego, recién cuando se abren te consultan si ves a Bahía detonada", aseveró.

Por último, confesó que "Lilita me preguntó qué voy a hacer, ella sigue pensando que yo podría ser candidato a Intendente en 2027. Tengo claro que me gusta más el compromiso con la ciudad y la región y puedo aportar más que siendo postulante a legislador porque en muchos distritos no soy conocido. Obviamente que estamos trabajando en una alternativa distinta, más republicana sabiendo que hay muchos nombres y ruido, pero todavía falta. Sería razonable que se suspendan las PASO en la Provincia, pese a que para muchos dirigentes es una forma de ordenar su espacio".