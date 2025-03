Gallardo reveló por qué no fue a buscar la medalla luego de la derrota

River cayó por 3-2 ante Talleres en penales y se quedó sin la Supercopa Internacional. Además no poder agrandar su palmarés personal en el Milloonario, Marcelo Gallardo no fue con sus jugadores a recibir la medalla de subcampeón al momento de la premiación.

"Fue un desenfoque mío. Estaba en otra cosa, no me avivé", aclaró el Muñeco en conferencia de prensa sobre su particular acción. Los futbolistas del conjunto cordobés habían realizado un pasillo para los del elenco de Núñez, que pasaron a buscar la proesa de plata.

Luego añadió que ninguno de la organización le avisó una vez pasado el momento: "Habían pasado los jugadore, pero lo mio no fue por nada en particular. Nada más". Finalmente, Alexander Medina y sus dirigidos realizaron su coronación.

Hace 21 años, Carlos Bianchi como entrenador de Boca realizó un gesto similar al Muñeco. Tras también ser derrotado desde los doce pasos contra Once Caldas en la Copa Libertadores 2004, el Virrey se retiró rápidamente hacia los vestuarios y no recibió la medalla del segundo puesto.

"No sabía que al segundo le daban medallas… Como es la primera vez que perdemos", soltó el entrenador ante los micrófonos, a manera de chicana. Cabe destacar que venía de consagrarse con el Xeneize en el 2000, 2001 y 2003.

Fuente: TyC Sports