Emiten alerta amarilla por tormentas para Bahía y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Bahía Blanca y el resto del sudoeste de la provincia, con vigencia para la madrugada y la mañana del miércoles.

"Es posible que se registren tormentas fuertes en el sudoeste de la provincia. Las mismas pueden tener asociadas ráfagas intensas y chaparrones de lluvias localmente fuertes", señala el pronótico.

Las previsiones agregan que "a lo largo del día (miércoles) se estiman mejoras temporarias para la zona. Hacia la noche nuevamente se prevén tormentas sobre el sudoeste de la Provincia, las cuales se mantendrían durante la madrugada del día jueves".

Las recomendaciones de las autoridades ante este pronóstico son las siguientes:

1- No saqués la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.