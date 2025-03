Elon Musk apoyó un tratado de libre comercio entre Argentina y EEUU: "Sería genial"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al declarar en una conferencia de prensa que consideraría aprobar un tratado de libre comercio con Argentina. La declaración generó reacciones inmediatas, entre ellas la del magnate Elon Musk, quien respaldó la iniciativa en su red social, X, al responder a un usuario: "Eso sería genial". Musk, que ha mostrado reiteradamente su apoyo a Javier Milei, ya se ha reunido en varias oportunidades con el mandatario argentino.

En la misma línea, Trump elogió la gestión de Milei, asegurando que “está haciendo un trabajo fantástico” y que “resucitó al país del olvido”. Sus declaraciones fueron realizadas en la Casa Blanca, donde además lo definió como un "gran líder". A pesar de estos elogios, la relación entre ambos gobiernos aún no se ha traducido en medidas concretas. A diferencia de lo ocurrido en 2018, Trump no exceptuó a Argentina de los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio, decisión que afecta a la industria nacional.

Por otro lado, las posibilidades de un tratado parecen encontrarse con un obstáculo importante. Mauricio Claver-Carone, funcionario del Departamento de Estado para América Latina, descartó por completo la idea de un nuevo acuerdo comercial, afirmando que “el presidente Trump ha sido muy claro en que no estamos buscando nuevos tratados de libre comercio”. Esta postura genera dudas sobre la viabilidad de las declaraciones del expresidente.

Durante su reciente visita a Washington para asistir a la CPAC, Milei adelantó que Argentina será la primera nación en adherirse a la política de reciprocidad comercial impulsada por Trump. Sin embargo, aclaró que las restricciones impuestas por el Mercosur le impiden avanzar en un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Esta limitación podría frenar cualquier negociación formal a corto plazo.

El año pasado, Milei ya había manifestado su intención de buscar un tratado con Estados Unidos y lamentó que esta oportunidad se haya desperdiciado en el pasado. En su gira por el país norteamericano reafirmó su compromiso con esta idea durante reuniones con empresarios. Además, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, volvió a insistir en que Argentina tiene “una oportunidad histórica” de concretar un acuerdo comercial con Washington.

A pesar del respaldo de Trump y Musk, las declaraciones contradictorias dentro del propio gobierno estadounidense generan incertidumbre sobre si este tratado podrá materializarse. Mientras tanto, Milei sigue apostando a fortalecer su vínculo con la administración republicana, con la esperanza de que un eventual regreso de Trump a la presidencia en 2025 facilite el camino hacia un acuerdo bilateral.

