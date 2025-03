San Lorenzo-Racing, el clásico de un lunes con cara de domingo 

El clásico San Lorenzo-Racing acapara la atracción del lunes de fútbol que, con tres partidos, cerrará la octava fecha del Torneo Apertura. El choque de dos de los grandes tradicionales arrancará a las 19 y será televisado por ESPN Premium. Antes, a las 17 y por TNT Sports Premium, Barracas Central recibirá a Godoy Cruz a puertas cerradas en la cancha de Arsenal y a las 21:30 y por la misma señal, Atlético Tucumán será local ante Newell's y sus problemas.

San Lorenzo (14 puntos) llega tocado por la derrota por 2 a 0 en el clásico de la semana pasada ante Huracán. En tanto que Racing lo hace con el pecho inflado después de haber ganado la Recopa Sudamericana ante Botafogo en Río de Janeiro por el mismo resultado. El equipo de Miguel Angel Russo no tendrá grandes variantes para recibir a la Academia. Desde el arranque estará Elian Irala, el volante juvenil cuyo pase a préstamo a Internacional de Porto Alegre se frustró porque el club brasileño no aceptó las condiciones de la operación. Y también lo hará el arquero paraguayo Orlando Gill, que sería citado por Gustavo Alfaro, el técnico de la Selección guaraní, para la ventana de Eliminatorias de este mes.

Por su parte, Racing (9) irá al Bajo Flores con muchas bajas. Quedaron descartados el arquero Gabriel Arias, Marco Di Césare y Luciano Vietto que no se repusieron de las lesiones que sufrieron en la final y tampoco estarán Santiago Sosa y Agustín García Basso, que siguen inactivos desde la primera fecha del Torneo Apertura. Por lo que por las dolencias y el cansancio acumulados en Brasil, es muy posible que Gustavo Costas disponga una equipo alternativo. La Academia, por ahora no está entre los ocho primeros que se clasifican en la Zona B y no puede seguir perdiendo puntos.

Por ahora, Barracas Central (12) sí está pasando en la Zona A y ante Godoy Cruz (3) tratará de seguir haciéndose fuerte como local en Sarandí, mas allá de las dudas que provocaron algunos fallos arbitrales a su favor. La campaña de los mendocinos es muy pobre: ocupan el penúltimo puesto de la B y vienen de quedar eliminados en la semana por Excursionistas en la Copa Argentina.

También es muy pobre hasta aquí lo de Newell's (3), penúltimo en la A en medio de una crisis futbolística que ha escalado a lo institucional. Con cuatro derrotas consecutivas y el segundo partido como técnico de Cristian Fabbiani, tratará de encontrar un punto de apoyo de visitante ante el irregular Atlético Tucumán (7) que, con Lucas Pusineri otra vez como entrenador, quiere recuperar el terreno perdido.

Fecha 8 – Fecha Naldo

Viernes 28 de febrero

Boca 1 – Rosario Central 0

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Romero



San Martín (SJ) 3 – Belgrano 1

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Facundo Rodríguez



Central Córdoba 0 – Deportivo Riestra 0

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: José Carreras

AVAR: Walter Ferreyra

Sábado 1° de marzo

Aldosivi 2 – 2 Sarmiento

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Germán Delfino

AVAR: Adrián Delbarba



River 0 – Estudiantes 2

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Yamil Possi

AVAR: Laura Fortunato



Talleres 1 – Tigre 2

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Federico Manduca

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Diego Verlotta



Unión 1 – Gimnasia 0

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Julio Fernández

Domingo 2 de marzo

Argentinos 2 – Instituto 0

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Juan Pablo Belatti



Independiente Rivadavia 1 – Lanús 1

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Maximiliano Jerez Silcan

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Delbarba



Vélez 0 – Huracán 2

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Javier Mihura



Suspendido Banfield 0 – Independiente 0

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Darío Herrera

AVAR: Nelson Sosa



Suspendido Platense 0 – Defensa y Justicia 1

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Juan Pablo Loustau

Lunes 3 de marzo

17.00 Barracas Central – Godoy Cruz -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Gastón Suarez



19.00 San Lorenzo – Racing -ESPN-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Javier Uziga



21.00 Atlético Tucumán – Newell’s -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Carlos Córdoba

Fuente: Página 12