El DT de Racing vivió su "cumpleaños más lindo" y exclamó: "¡Vamos por la Libertadores!"

Gustavo Costas se mostró en su salsa este viernes, en los primeros minutos de su cumpleaños, tras la coronación de Racing campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Botafogo en Brasil. El entrenador reiteró su gran satisfacción de ser la cabeza de este grupo de jugadores y avisó que la Copa Libertadores será su próximo gran objetivo.

"Me hicieron el mejor regalo de mi vida, espectacular. Es el cumpleaños más lindo que voy a pasar en mi vida. Lástima que no tengo a mi viejo", afirmó el DT, que volvió a cargar enseguida contra quienes supieron en otros momentos criticar al equipo: "Nos reconocen capaz más afuera que adentro, estos chicos se merecían todo por el compromiso con la institución y entre ellos, estos dos partidos los ganó el grupo, los jugaron como finales".

También, el entrenador compartió la motivación que les imprimió a los protagonistas: "'No quiero irme campeón perdiendo 1-0, los verdaderos campeones tenemos que ganar' les dije, y los chicos lo demostraron con un partido bárbaro. Ellos tuvieron los últimos 10, 15 minutos del primer tiempo, pero nosotros tuvimos media hora y el arquero fue figura, deberíamos haber hecho algún gol y en el segundo lo demostramos de nuevo. El equipo cuando tuvo que defender, defendió, y cuando hubo que atacar, atacó".

"Este grupo es para sacarse el sombrero, nunca se mereció tantas críticas. Es un grupo muy humilde, unido, que sabe lo que quiere y por la camiseta y el club se tira de cabeza. Nosotros les inculcamos lo que es Racing, a veces digo que cuando perdemos en el campeonato es mi culpa porque les metí tanto que lo que había que ganar era la Recopa… Nos levantábamos, me metía en una pieza y les decía '¿en qué están pensando, en la Recopa?', y la enfermedad esa capaz que hizo que algunos partidos no los pudimos sacar adelante y me hago cargo, porque Racing necesitaba algo internacional…", explicó Gustavo antes de que ingresaran los jugadores a bañarlo en champán.

Solucionado el tema de los micrófonos dañados, Costas continuó la conferencia empapado y de pie y justo le preguntaron por la Libertadores. Con convencimiento creciente, respondió: "Es un sueño más. Tenemos una final más ¿el 13 o el 16? (de marzo, el clásico con Independiente) que hay que ganarla como sea y después soñaremos con la Libertadores, hay que poner sueños e ir a buscarlos".

"Una cosa es hablar de la boquita para afuera y otra demostrar que la querés ganar. Si queremos llevar a Racing a lo más alto, hay que ir por la Libertadores, vamos a poner la vara más alta y nos van a putear, me chupa un huevo", desafió un Costas que recordó que el exitoso River de Marcelo Gallardo se centró en lo internacional y recién se coronó localmente sobre el final del ciclo. "¡Claro que vamos a ir por la Libertadores! Porque logramos dos cosas importantes internacionales después de 36 años y tenemos que ir por más, no nos podemos quedar ahora", agregó.

Gustavo Costas, post partido "Queremos dejar a #Racing en lo más alto, ahora vamos por la #CopaLibertadores2025, me chup.. un huevo todo" pic.twitter.com/qkEAPQ6wb4 — Bar La Academia (@BarLaAcademia) February 28, 2025

Fuente: LB24 / TyC Sports.