Milei intentó despegarse del escándalo cripto: "Yo no lo promocioné, lo difundí"

El presidente Javier Milei intentó despegarse este lunes del escándalo cripto que se desató el fin de semana luego de que un tuit suyo sirviera para disparar la cotización de la memecoin $LIBRA, creada pocos minutos antes de la publicación del mandatario.

“Yo no lo promocioné, lo difundí”, afirmó entrevistado en TN. Agregó que “por querer ayudar a un argentino me comí un cachetazo” y adelantó que hará cambios para impedir que sea tan fácil llegar a él.

"El tuit que publique está planteado en ese formato. Yo explicó que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y no tienen acceso a financiamiento. En el medio pasaron muchas cosas. Se empiezan a generar toda una serie de comentarios negativos y, ante la duda, decidí sacar el tuit. Yo nunca borro los tuits. Pero en ese contexto, como se estaba generando ruido, ante la duda dije ‘me voy, me tengo que correr”, precisó respecto de los motivos por los que eliminó el posteo.

Con respecto a quienes se vieron perjudicados por la compra de la criptomoneda, que elevó su valor exponencialmente para terminar derrumbándose en horas, Milei aseguró que es “falso” que haya 44.000 damnificados: “Lo primero que hay que entender es que había muchos bots entre las víctimas. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. Y la chance de que haya argentinos es muy remota. Y lo que hay que entender es que son personas hiper especializadas en estos elementos. Dada todas las dificultades que implicaba participar de este evento, tenías que estar muy interiorizado. No es un tema menor”.

“Todos los que entraron ahí, que lo hacían de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de volatilidad. Sabían muy bien el riesgo que corrían. Si vos vas al casino y perdés plata, es tu problema. Es un problema entre privados. El Estado no tiene ningún rol. No lo promocioné, lo difundí. Yo soy un tecno optimista fanático, y quiero que la Argentina se convierta en Hub tecnológico. Toda propuesta que creas que pueda mejorar el financiamiento de emprendedores tecnológicos, es el equivalente a cuando vas a inaugurar una planta”, opinó más adelante el Presidente.

Por otro lado, Milei reconoció que no tendría que ser posible el fácil acceso a su persona. “La lección más interesante que tengo que aprender es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros, no pueden llegar tan fácilmente a mí. Será cuestión de levantar murallas. ¿A qué me refiero con más murallas? Poner más filtros. Con mi hermana [Karina Milei] hemos decidido que no podemos vivir como antes y permitir que todo el mundo pueda acceder a nosotros”, reflexionó.

Para el jefe de Estado, quién tendrá la última palabra en este escándalo será la Justicia. “Yo no sé nada de criptomonedas, la propia empresa dice que yo no tengo nada que ver. Yo soy especialista en crecimiento económico, con o sin dinero. Es cierto que por querer darle una mano a los argentinos me comí un cachetazo. Pero el Estado no perdió nada y los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos”.

A modo de respuesta por las denuncias penales y pedidos de juicio político en su contra, el líder de La Libertad Avanza (LLA) redobló la apuesta: "Va a ser el séptimo pedido de juicio político. Es interesante porque los que lo piden son los kirchneristas, que nunca explicaron los 600 palos verdes que se llevó Kirchner en Santa Cruz".

Le dedicó un párrafo aparte a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien había tuiteado sobre la polémica por $LIBRA: “Que me lo venga a decir la dos veces condenada, la de la causa Hotesur, la de la causa Vialidad… Es alguien que nunca en su vida ejerció, fue política e hizo una fortuna enorme. ¿Por qué no explica cómo la hija [Florencia Kirchner] tenía cinco palos verdes en el banco? Dale. Esa estafadora, verdaderamente chorra, viene a cuestionarme a mí. No hay mayor estafadora en la historia argentina que ella. No hay mayor estafador en la historia argentina que el kirchnerismo”.

