Castellano ganó la final del TC en Viedma

Jonatan Castellano arrancó con el pie derecho su 20ª temporada en el Turismo Carretera. El piloto del Abdala Racing batió en la Final al gran candidato Agustín Canapino (Chevrolet) y se quedó con la 1ª Final del año que disputó la “máxima” en el autódromo de Viedma. El campeón Julián Santero (Ford Mustang) completó el podio.

“El rendimiento fue mejor de lo que esperábamos porque no fuimos a probar y más allá del conocimiento de Seba Prósperi para con el cambio reglamentario sabíamos que no iba a ser fácil. Pero vino muy confiado con cambios en el auto que eran muy distintos a como terminamos el año pasado, pero cuando lo tiramos a pista fue muy competitivo”, le comentó el Pinchito a SoloTC una vez consumado el 3º puesto en la clasificación del sábado.

En efecto, el piloto de Lobería se encontró con un auto cuyo potencial era mucho mejor de lo que él se había imaginado en la previa. Aún así, en la 3ª serie, perdió el 1º puesto con el Ford Mustang de José Manuel Urcera en la largada. Aunque recuperó la posición una vez finalizada la selectiva debido a que los comisarios deportivos sancionaron al rionegrino por maniobra peligrosa.

Canapino finalizó 2º en un fin de semana muy bueno para el arrecifeño. (ACTC)

La decisión de los CD le dio la posibilidad de pelear mano a mano con Canapino, que hasta ese momento se había convertido en el piloto a batir a lo largo del fin de semana luego de ganar la clasificación y la batería más veloz del domingo. Sin embargo, Castellano pudo doblegarlo –y por la cuerda externa- en los primeros metros una vez que el semáforo se puso en verde.

De ahí en más comenzó a edificar un triunfo muy ajustado, en gran parte porque Canapino se mantuvo casi en la totalidad de las vueltas a medio segundo de distancia. Una ventaja que, en definitiva, fue suficiente como para que el piloto del Dodge naranja pudiera prevalecer hasta el final para volver a lo más alto del podio después de 3 años, 9 meses y 28 días.

Sí, Castellano no festejaba un triunfo en la “máxima” desde el 17 de abril de 2021 en el circuito de Concepción del Uruguay con el Dodge GTX. Así, el máximo referente de la pentaestrella en los últimos años del TC, se dio del gusto de volver a lo más alto y darle al Challenger el 2º éxito después del conseguido por Juan Martín Trucco en la 10ª fecha del 2024 en Buenos Aires.

“La verdad es que el quipo hizo un trabajo fantástico, en la previa antes de arrancar modificaron todo el auto en el verano. Caímos con un Dodge muy firme, muy bueno, y eso me permitió hacer una carrera fantástica. La clave fue superarlo a Canapino en la largada, aprovechando que se había levantado viento y favorecía al de afuera. Pudimos hacer una linda maniobra y él me respetó muy bien. También fue muy buena la del relanzamiento donde me pude defender”, declaró el vencedor.

Canapino estuvo muy cerca de cerrar un fin de semana perfecto. Y aunque el 2º puesto le dejó a solo 1 punto de Castellano en lo más alto de la tabla de posiciones, no pudo ocultar su fastidio al escapársele un triunfo que había trabajado a lo largo de toda la fecha. “Me voy con un poco de bronca, sí, es una mezcla de sensaciones”, reconoció.

El campeón Santero completó el podio rionegrino. (ACTC)

“(Castellano) Me pasó bien, aprovechó la aceleración de su auto y no tuve la posibilidad de defenderme. Después en el relanzamiento intenté, pero no pude hacer nada. Estoy con bronca, no te voy a mentir, pero lo importante es que estuvimos muy firmes a lo largo de todo el fin de semana. Me faltó poquito, pero no me dio. Perder la carrera no es lindo, pero arrancamos bien”, agregó.

En tanto que Julián Santero, que este fin de semana además de estrenar el “1” inició un nuevo ciclo con su propio equipo, el Fispa Corse, y un plantel con Brian Kissling como su flamante director técnico y algunos mecánicos nuevos tras la disolución del LCA Racing, dejó en claro que los cambios no afectaron a la competitividad de su Mustang campeón.

“Terrible carrera. Súper feliz con el resultado, con ingeniero y algunos mecánicos nuevos…. Fue un enero muy trabajado, reestructurando el equipo, llegamos con lo último, terminando de armar el auto el fin de semana. En cuanto a la Final la encaramos a la defensiva, no como esperaba. Porque tanto Castellano y Canapino estaban en otra liga”, dijo el mendocino que aprovechó la deserción de Mariano Werner (Ford Mustang) para seguir arriba en la “máxima”.

