Roig: "Siempre asesoré técnicamente sin un embanderamiento político"

Aníbal Roig, reconocido profesional de Bahía Blanca, ha sabido consolidar una trayectoria marcada por el compromiso y la excelencia. Desde sus primeros años de formación, mostró una vocación inquebrantable, guiado por la pasión que heredó de su padre. Su dedicación lo llevó a destacarse en el ámbito de la energía eléctrica, sector en el que no solo aplicó sus conocimientos técnicos, sino que también supo comprender la importancia de una mirada estratégica y dirigencial para el desarrollo del rubro.

Consciente de la necesidad de fortalecer el papel de los profesionales en la toma de decisiones, Roig asumió un rol protagónico en el Colegio de Ingenieros, donde impulsó iniciativas clave para el crecimiento del sector. Su liderazgo lo llevó a incursionar en la política, un ámbito en el que pudo canalizar su visión transformadora y su afán por contribuir al bienestar colectivo. A través de su participación activa, logró consolidar una perspectiva integradora, en la que el conocimiento técnico y la gestión pública se complementan para brindar soluciones eficaces a los desafíos del presente.

Hoy, continúa siendo una referencia ineludible en el ámbito de los servicios públicos. Su voz es escuchada con atención por quienes buscan respuestas en un contexto de constantes cambios y desafíos. Con una visión orientada al progreso, impulsa proyectos innovadores que buscan optimizar la calidad de vida de la comunidad, apostando siempre a la modernización y a la eficiencia. Su compromiso inquebrantable lo ha convertido en un referente, cuyo trabajo sigue dejando una huella. En la sección “De Ayer A Hoy” de LA BRÚJULA 24, un repaso por ese largo derrotero desandado.

“Tengo 76 años, soy del Barrio Pacífico de toda la vida. Inicialmente viví en la esquina de Güemes y Paraná y luego en otra casa de Terrada y Entre Ríos. Recién en noviembre del año pasado me mudé a un departamento y dejé el sector en el que había residido toda mi vida”, dijo en virtud de sus primeros conceptos

Y rememoró que “crecí junto a mis padres, una hermana tres años menor y mis abuelos maternos que eran los dueños de aquel primer domicilio. Mi padre era mendocino y tenía familia más numerosa en esa provincia que en Bahía”.

“Hice la primaria en la Escuela Nacional N° 29 (hoy la número 63 sobre Vicente López) que estaba a escasos metros de mi casa, sobre Vieytes a tal punto que no tenía que ir ni hasta calle Entre Ríos ni Brasil, porque había un potrero por el cual cortaba camino”, afirmó en un “momento retro” de su alocución.

Posteriormente, sintetizó que “la secundaria la cursé en la Industrial de Chiclana al 900 y logré el título de Técnico Electricista. Fui un buen alumno, me arrepiento de no haber sido más travieso. Resulté el mejor promedio y becado en la etapa universitaria logrando un destaque académico”.

“Desde muy chico hice poca actividad física. Lamentablemente esa terminó siendo una cuenta pendiente, la cual ahora me obliga a ponerme en movimiento porque se nota la inacción y termina generando algunos dolores de cabeza en cuanto a mi salud”, aclaró Roig ante la consulta de este cronista.

No obstante, expuso que “solo intenté de niño, cuando jugué al básquet en el Club Pacífico por un breve lapso, pero tanto quinto como sexto años de la Industrial eran de noche y no me daban los horarios. Igual presumo que no iba a hacer una carrera brillante, no se perdieron nada (risas)”.

“Mi padre era electricista y trabajaba en la empresa eléctrica del estado. Es por eso que entré con 18 en DEBA gracias a él, a través del régimen del sindicato de Luz y Fuerza que le daba prioridad a los hijos de los empleados”, desarrolló, con cierta añoranza sobre ese episodio que le abrió una enorme puerta.

En ese sentido, detalló que “mi primera labor la llevé a cabo en la vieja usina térmica de Ingeniero White. Llevaba conmigo todo el conocimiento como egresado de la Universidad Nacional Tecnológica, donde me gradué en la carrera de Ingeniería Electricista”.

“Tuve la suerte de coincidir con la etapa en la que brindaban becas, de los seis años de carrera, cinco estuve becado y, por consiguiente, solo iba a trabajar los meses de verano con una remuneración como si prestara servicio con normalidad”, admitió Aníbal.

Y sacó pecho: “Eran un total de 70 las becas que se otorgaban en todo el país y pude ostentar el beneficio a partir del rendimiento académico y el cumplimiento que estaba relacionado con rendir todas las materias cursadas”.

“Me fui de ese primer trabajo con un retiro voluntario luego de haber vivido dos años en La Plata al desempeñar tareas para Eseba porque el Departamento de Distribución se iba a disolver para el traslado a Mar del Plata”, reconoció, en el marco de un episodio que lo puso en la obligación de tomar una difícil decisión.

Aquella disyuntiva se resolvió rápidamente: “En una reunión familiar llegamos en el seno íntimo a la conclusión de que no íbamos a movilizar a nuestros hijos que ya eran grandes para aquel entonces. Posteriormente fui convocado para ser gerente técnico de EDES durante el lapso de un año y medio”.

“Lo positivo que puedo rescatar de todos esos años es haberme incorporado al Colegio de Ingenieros, invitado por un amigo, al que además considero un prócer de la ingeniería eléctrica, Feliciano Napal”, pronunció con orgullo, al ensalzar a uno de los referentes que marcaron su rumbo.

Asimismo, acotó: “Me convertí en el presidente de esta entidad y lo propio aconteció con la Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, la cual aún hoy sigo integrando. Fueron épocas interesantes, pero durante los últimos 30 años de mi carrera me dediqué a lo dirigencial, por sobre la faceta técnica”.

“Mi incursión en la política fue a partir de una convocatoria que me hizo Juan Pedro Tunessi. Eso coincidió con el clamor del ‘que se vayan todos’ y por mi intensa actividad con la Mesa Coordinadora es que me llamó como alguien independiente”, lanzó Roig, promediando su testimonio.

Su visibilidad se hizo más notoria: “Ahí es cuando accedí al Concejo Deliberante, entre 2003 y 2007, en la misma boleta junto (Elisa) Quartucci y (Carlos) Ocaña que respondían a (Jaime) Linares y también por el radicalismo (Griselda) Domínguez y yo”.

“Cumplido ese mandato, fui segundo en la lista para senador provincial, detrás de (Osvaldo) Crego, ex intendente de Coronel Dorrego. Pero Elisa Carrió hizo una muy buena elección y logró que uno de los que ingrese sea el bahiense (José) Zingoni”, aseveró, a raíz del intento fallido de obtener una banca en la Legislatura bonaerense.

Consultado respecto a cómo se definiría, contestó: “Técnicamente fui asesor, evitando el embanderamiento político. Di una mano al presidir la Comisión de Infraestructura creada en tiempos de Gustavo Bevilacqua. La conformaban los colegios profesionales de la construcción: agrimensores, arquitectos, técnicos e ingenieros”.

“En el HCD coincidí con la destitución de Rodolfo Lopes e integré la comisión que estudiaba la obra pública. Se aprobó la ordenanza de mantenimiento de fachadas y balcones por las tragedias ocurridas en Pinamar. Se reglamentó años después, pero no se está aplicando”. lamentó Aníbal

Respecto de su actualidad, puntualizó que “hoy formo parte de la Comisión de Urbanismo del municipio en representación del Colegio de Ingenieros. Trato de impulsar que el gobierno municipal no sea ajeno a las problemáticas de los servicios públicos por más que las concesiones sean provinciales o nacionales”.

“No puede ser que ABSA haga lo que hace y la comuna no se ocupe del vecino. Procuro que se realicen las gestiones necesarias para que el jefe comunal tenga una voz más fuerte. En EDES ocurre lo mismo, la única que más se salva de toda esta coyuntura es Camuzzi”, enunció con cierta vehemencia.

El espíritu inquieto lo potencia al máximo: “En paralelo en la Comisión estudiamos aggiornar el Código de Planeamiento Urbano. Otro punto que me ocupa es hallar una salida y darle el mejor destino al edificio de Avenida Colón y Brown donde funcionaba el Centro de Compras de la Cooperativa Obrera”.

“Por último, también estoy abocado desde hace ya varios años a lo que fuera denominado como la ‘Provincia Nueva’ con la aspiración de robustecer a toda esta región y trabajar por lograr la tan nombrada autonomía municipal”, confirmó en confianza.

Y se tomó unos instantes para explicarlo: “Sería una pequeña estructura, la cual conlleva un fortalecimiento municipal, aunque eso no signifique que Bahía Blanca sea la ciudad capital de todo ese sector geográfico que, en un principio, involucraría a la Sexta Sección en su totalidad”.

“En lo personal trato de estar activo. A mis amigos les digo que no me sometí al 'service de los 50, 60 y 70 mil kilómetros' como se acostumbra con los vehículos (risas). No me hago chequeos médicos porque cuando me someta a eso van a aparecer algunos achaques”, reflejó con autocrítica.

La razón es llamativa: “No se trata de ser temeroso, creo que soy descuidado y solamente voy para una consulta cuando siento un dolor. Luego, ese malestar queda atrás y ya no vuelvo al profesional para que haga un seguimiento. Es algo que debería corregir”.

“Tengo dos hijos y soy abuelo. Enviudé allá por el año 2012 y en 2018 me volví a casar con quien actualmente es mi pareja. En ese aspecto admito que me siento muy bien y que estoy conforme con la rutina diaria que llevo”, apuntó con el brillo de la felicidad subyacente en sus ojos.

Tal es así que exclamó: “Es que luego de haber vivido 75 años en una casa con un amplio patio, instalarme en un departamento fue la mejor elección que pude haber tomado porque casi que no requiere de un mantenimiento periódico. Esa es mi mayor satisfacción, la más reciente”.

Atildado, prolijo y meticuloso, así intenta comportarse en la vida cuando se trata de encarar cada uno de los proyectos que asume. Del mismo modo es que se plantó ante la nota que le entregó a este diario digital. Aníbal Roig tiene la certeza de que aún puede aportar valor agregado, con el mismo ímpetu de aquel que se sorprendía ante lo desconocido y no sentía el peso de la intimidación por la vorágine del día a día. Allí radica la clave de su éxito.