Boca visita a Banfield mientras piensa en la Copa Libertadores

Boca afrontará este viernes ante Banfield, el tercer partido de la semana. Jugó el sábado con Racing en Avellaneda (perdió 0-2), el martes con los mendocinos de Independiente Rivadavia en la Bombonera (ganaron 2-0) y ahora irá al Sur para enfrentar a Banfield en el partido que abrirá desde las 20 a través de ESPN Premium, la sexta fecha del acelaradísimo Torneo Apertura.

Como Boca tendrá que jugar el martes desde las 21.30 de visitante ante Alianza Lima (que el miércoles derrotó 3 a 1 a Nacional de Asunción del Paraguay) por la ida de la segunda fase del repechaje de la Copa Libertadores, es muy posible que el técnico Fernando Gago arme un equipo bastante diferente al de los dos partidos anteriores. En la lista de concentrados siguen sin figurar Marcos Rojo, Edinson Cavani y el vasco Ander Herrera quienes se están reponiendo de sus dolencias y no es seguro que siquiera puedan viajar a Perú. Tampoco está Tomás Belmonte quien sufrió un desgarro en el soleo y estará tres semanas fuera de carrera.

Quien si fue vuelto a convocar y es posible que arranque como titular es el chileno Carlos Palacios, quien no estuvo contra los mendocinos por un episodio gástrico que le produjo una deshidratación. Boca suma ocho puntos en la zona B pero todavía no ha mostrado un nivel convincente. Banfield tiene siete y se queja de haber sido perjudicado por los arbitrajes en sus últimos partidos frente a Barracas Central, Instituto y Estudiantes en los que no pudo ganar por fallos puntuales en su contra.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Brandon Zacarias Oviedo, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathias De Ritis; Santiago López García, Martín Río, Lautaro Nicolás Ríos, Gonzalo Ríos; Juan Bisanz y Agustín Alaniz. DT: Ariel Broggi.

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Camilo Rey Domenech, Ignacio Miramón o Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez.

Fuente: Página 12