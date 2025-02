La ropa bajó de precio en enero y lo atribuyen a la caída de las ventas

El precio de la ropa marcó en enero una deflación y fue la categoría que registró el menor aumento en el último año, según los datos que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En el sector aseguraron que esa dinámica tuvo que ver con la caída en la demanda frente a un menor poder adquisitivo del público y el encarecimiento de los costos en dólares, mientras que negaron una reacción directa a la apertura de importaciones.

El Indec informó que la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado fue 2,2% mensual, la más baja desde julio de 2020, y del 84,5% acumulada en los últimos doce meses. Dentro del índice, la categoría prendas de vestir y calzado mostró una variación negativa del 0,7% respecto a diciembre y 63,7% interanual, es decir, por debajo del nivel general.

“Los precios de la ropa cayeron en enero. Pero esto no se explica por la apertura de la economía ya que, por el contrario, las importaciones de ropa cayeron. Bajan los precios porque no hay demanda. No se vende ni nacional, ni importado y las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas, haciendo un gran esfuerzo para no perder mercado, cubrir al menos una parte de los costos fijos y no despedir personas q les costo formar”, dijo Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer.

Fuentes del sector también descartaron la posibilidad de que la explicación de la baja de precios sea la apertura comercial que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Los datos reflejaron que durante 2024 las importaciones de prendas de vestir se desplomaron 17% frente al año anterior.

Fuente: Infobae