Le robó a un periodista bahiense, pero fue detenido a pocas cuadras

Efectivos del Comando de Patrullas, junto con personal de la UPPL, la Comisaría Cuarta y del Destacamento Harding Green, lograron la captura de José Ernesto Reyes, de 39 años, acusado de robar una mochila desde el interior de una camioneta.

El hecho ocurrió sobre calle Bermúdez al 1500, donde el periodista Francisco Javier Quintero, un exintegrante del equipo de La Brújula 24, fue víctima del robo sin que mediara violencia.

Gracias a la rápida difusión de las características del sospechoso, los agentes lograron ubicarlo en Milano Blanco 2242. Al darle la voz de alto, Reyes intentó huir a pie, desoyendo las órdenes policiales. Finalmente, tras una breve persecución, fue reducido y detenido, aunque se resistió en todo momento a su arresto.

En diálogo con este medio, Quintero contó como fue la secuencia: "Paré en lo de mi mamá, estuve un rato ahí y cuando salí, mientras estaba yendo a la camioneta, me di cuenta que me olvidé algo adentro... En el momento en que vuelvo a salir, justo para atrás de mi camioneta una Kangoo y el conductor me pregunta '¿tenías una mochila ahí adentro?', 'Sí', le respondo, y me dice 'te la afanaron, vení que lo seguimos'".

"Lo empezamos a perseguir y lo vimos en Washington y Haití, pero como estábamos a contramano no podíamos seguirlo. El delincuente siguió corriendo y lo volvimos a encontrar en Parera, dimos la vuelta y justo apareció un patrullero. El tipo se metió en un descampado, después de un rato salió y ahí lo agarró la policía", relató el periodista.

Y precisó que "ya se había descartado de la mochila, la había dejado en las canchitas de fútbol que están en ese sector".

Finalmente el acusado (hurto, desobediencia y resistencia a la autoridad) fue trasladado hacia la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la UFIJ N° 15.