Luciano Martos se accidentó con su bicicleta: "Por suerte tengo solo un chichón"

El canillita Luciano Martos, reconocido militante por los jubilados, sufrió anoche un accidente con su bicicleta. Afortunadamente, terminó con golpes menores.

En contacto con el equipo de La Brújula 24, contó que "fue un pequeño accidente, un choque de dos bicis. Venía por Chiclana y doblé para Montevideo por la bicisenda, al llegar a mitad de cuadra me encontré con una de frente que iba a toda velocidad".

"Son pibes que entregan pedidos, están 14/15 horas trabajando, yo los comprendo. Lo que duele un poco son los golpes, con más de 70 años se sienten mucho, pero con un Actron se pasa y ahora espero que me traigan la bici para seguir trabajando", remarcó.

Respecto del momento del incidente, Luciano explicó que "se cruzó de carril de una forma que no me esperaba, pero muy gaucho porque me encontró el celular y lo devolvió. Por suerte solo tengo un chichón en la cabeza y golpes en el hombro. Estamos bien los dos, el pibe me pedía perdón y está todo bien, pero tienen que tener más cuidado. yo hasta ahora nunca usé PAMI y espero no tener que usarlo".

"Me salvó un poco el canasto de la bicicleta, porque la de él era más alta, si no todavía estaría dando vueltas carnero", apuntó.