El momento en que un grupo de policías persiguen y matan a un joven en Mar del Plata

Un violento episodio que involucra a un grupo de policías de civil que mataron a balazos a Matías Paredes, un joven de 26 años, en el barrio Bosque Grande de Mar del Plata, sigue generando conmoción en la ciudad. La Justicia avanza en la investigación para esclarecer los motivos del crimen y determinar las responsabilidades de los agentes involucrados en el hecho.

Según la versión de la familia y amigos de la víctima, Matías y sus amigos regresaban de la cancha cuando fueron interceptados por dos vehículos sin identificación policial. Al ver a los ocupantes vestidos de civil, los jóvenes pensaron que se trataba de un intento de robo y decidieron escapar. En las últimas horas, un video mostró parte de la persecución y los disparos que terminaron con la vida del joven.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Polonia y Fortunato de la Plaza. Matías viajaba en un Fiat Palio junto a sus amigos cuando dos vehículos les bloquearon el paso. Se trataba de una Ford Ecosport y un Volkswagen Bora, ambos ocupados por policías de civil. En medio del caos y sin poder identificar a los efectivos, los jóvenes intentaron huir. En respuesta, los policías dispararon a quemarropa contra el auto en movimiento, alcanzando a Matías con dos balazos que le provocaron la muerte, según reveló la autopsia.

En el video que publicó el sitio 0223 se observa la desesperada maniobra de los jóvenes para escapar y cómo los disparos impactan contra el vehículo. La Policía Científica secuestró una bala de plomo en el lugar del hecho, la cual será sometida a peritajes para determinar de cuál de las armas reglamentarias de 9 mm utilizadas por los policías salió el disparo fatal. Este análisis será clave en la investigación para individualizar responsabilidades.

El caso, caratulado como "homicidio agravado", está en manos del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios para reconstruir lo ocurrido. Se investiga si los policías intentaban identificar el auto y si la falta de uniformes generó la confusión que llevó a los jóvenes a creer que eran víctimas de un asalto. Hasta el momento, no se han ordenado detenciones.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los policías involucrados podrían haber estado buscando a Cristian “El Guachín” Monje, un prófugo vinculado al asesinato de un kiosquero en la misma zona. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado si la persecución y el posterior ataque contra Matías Paredes estaban relacionados con esa búsqueda, ya que no hay registros de un operativo oficial en la zona en ese momento.

Con información de TN