Licenciada en Economía egresada de la UNS contó cómo alcanzó un 9,82 de promedio

La bahiense Milena Poggiese, licenciada en Economía egresada con 9,82 de promedio, recibió esta semana el premio "25 de Mayo" en el acto de colación de grados 400 de la Universidad Nacional del Sur. La profesional -de actuales 23 años e hija de profesores en Letras- optó por una carrera que le permitió "compensar sus gustos", según contó a La Brújula 24.

"Elegí una disciplina que es una ciencia social que se nutre un montón de otras ciencias, entre ellas de ciencias exactas. Eso fue lo que pensé cuando me inscribí y por suerte se cumplieron las expectativas que tenía y por eso me recibí", indicó a "Gente de palabra", con la conducción de Walter Gullaci y Silvina Juárez.

"Fue un desafío hacer la carrera. A medida que iba avanzando, me iba conociendo un poco más. Empecé a estudiar mucho mejor. Las horas que le dedicaba al estudio en primero y segundo año, no tiene nada que ver con lo que le pasé a dedicar después. Mi segundo año lo hice en pandemia y, la verdad, no tenía mucho más para hacer más allá que estudiar y mirar alguna que otra serie. Yo siempre tuve muy presente que quería tener un promedio elevado porque quería seguir en investigación y aprovechar todas las oportunidades que tenía la universidad para brindarme y sabía que la mejor manera era teniendo un buen rendimiento", explicó Poggiese, docente de la UNS y becaria del Conicet.

Defensa de la universidad pública: "Soy optimista"

La profesional fundamentó a qué se debe la visión optimista que tiene en el complejo contexto que envuelve a las universidades públicas, con anuncio de recortes presupuestarios. "A veces da miedo lo que pueda pasar. En las manifestaciones una gana coraje porque vemos que seguimos teniendo consensos básicos. Hay un montón de cosas en las que no estamos de acuerdo, pero los consensos siguen estando. Soy optimista; un poco con racionalidad y otro tanto porque necesito esa esperanza, porque la universidad pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad, es un pilar fundamental de los bahienses y si se transformara en algo distinto a lo que es ahora, sería desolador", indicó.

El resto de los distinguidos con el premio "25 de Mayo"

Ciencias Exactas: Juan Manuel Marten, Licenciado en Ciencias de la Computación que egresó con un promedio de 9,89.

Ciencias Naturales: Valentina Tapuerca, Licenciada en Ciencia Biológicas que egresó con promedio de 9,19.

Ingenierías: Josefina Insausti, Ingeniera Química que egresó con un promedio de 9,59.

Profesorados: María Camila Fotti Berdasco, Profesora en Letras que egresó con promedio de 9,74.

Tecnicaturas: Santiago Maggiolo, Técnico Superior Agrario en Suelos y Aguas.

Ciencias de la Salud: Rocío Magalí Mainetti, Médica que egresó con promedio de 9,33.