Javier Milei: “Esto se trata de poder y si no lo tenemos nosotros lo tienen los zurdos”

Javier Milei dio el discurso de cierre de la CPAC Argentina, uno de los foros de debate conservadores más importantes del mundo, que reunió a cientos de referentes de derecha de Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros países.

Allí, el Presidente brindó una encendida alocución que cosechó múltiples aplausos y ovaciones: apuntó contra la izquierda, contra presidentes y ex presidentes de la región, defendió su gestión, nombró a sus principales funcionarios y destacó por sobre todas las cosas la batalla cultural que está llevando adelante el liberalismo.

“Esto se trata de poder y si no lo tenemos nosotros, lo tienen los zurdos de mierda”, dijo. Para luego decir que en LLA “el que se desordena, se va a su casa” y que “Roma no paga traidores”. Milei fue por más y consideró que “cuando el adversario es fuerte, la forma de vencerlo es ser mayor” y definió: “nosotros somos la reacción a cien años de atropello”.

Milei resaltó de forma en forma permanente y con diferentes definiciones la importancia de “la batalla cultural”, el punto fundamental sobre el que hizo eje en su discurso, a través de un “decálogo de acción política para los argentinos”. Sin sonrojarse, agregó: “Estamos haciendo vanguardia en cómo se hace política”.

“La CPAC cuida la cabeza, cuida las ideas, por eso es tan importante. Si no damos la batalla cultural, no importa cuan buenos seamos gestionando, si falla la cabeza, el espíritu, no vamos a llegar a ningún lado. La complejidad de la gestión enorme, a diario nos encontramos con dificultades y adversidades, pero lo que marca siempre el norte es nuestra visión. En la medida que la fortalezcamos nos va a permitir ganarle a los zurdos en todos los terrenos”, dijo Milei.

Milei propuso hacer un ejercicio de memoria y dijo: “Traten de recordar qué decían los profesionales de la política y los periodistas ensobrados hace un año. Que no teníamos músculo político, que éramos torpes, y que no sabíamos negociar…okeeey”, ironizó el libertario. Y sumó: “También dijeron que nos iban a llevar puestos. Los comedores de pochoclos (por el exsecretario de Medios Enrique Albistur) deben estar bien gordos. Primero dijeron que nos caíamos en marzo, después en abril. Evidentemente algo de lo que hacemos funciona”.

