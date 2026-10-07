Nobel de Química: premian a dos científicos por un avance clave para fabricar medicamentos

El francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai fueron distinguidos este miércoles con el Premio Nobel de Química 2026 por sus investigaciones sobre la síntesis orgánica asimétrica, un trabajo con importantes aplicaciones en la industria farmacéutica.

La Real Academia Sueca de Ciencias reconoció a ambos investigadores “por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”, avances que permitieron comprender mejor cómo determinadas reacciones químicas pueden favorecer una de las dos formas posibles de una molécula.

El fenómeno está relacionado con la llamada homoquiralidad. Algunas moléculas pueden presentarse en dos versiones que funcionan como imágenes especulares, de manera similar a una mano derecha y una izquierda. Sin embargo, los organismos vivos suelen utilizar solamente una de esas variantes.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

Durante décadas, uno de los grandes interrogantes de la química fue explicar cómo podía producirse esa preferencia. Los trabajos de Kagan y Soai permitieron dar pasos fundamentales para comprender el proceso y, al mismo tiempo, desarrollar herramientas para reproducirlo en laboratorio.

El descubrimiento tiene especial importancia en la elaboración de medicamentos. En algunos compuestos, una de las formas de una molécula puede generar el efecto terapéutico buscado, mientras que su versión especular puede resultar menos efectiva o incluso provocar consecuencias no deseadas.

Kagan, vinculado a la Universidad París-Sud, demostró durante la década de 1980 la existencia de efectos no lineales capaces de amplificar una determinada orientación molecular. Años después, Soai, de la Universidad de Ciencias de Tokio, comprobó experimentalmente un proceso de autocatálisis en el cual el propio producto favorece la formación de más moléculas de su misma configuración.

“Sus descubrimientos han desempeñado un papel determinante para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos”, destacó el Comité Nobel al anunciar la distinción.

Los investigadores recibirán el premio durante la tradicional ceremonia prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo. El galardón está dotado este año con 12 millones de coronas suecas, que serán compartidas entre los ganadores.