Wanda con Susana: su divorcio, las amenazas y el escándalo con la China Suárez

Tras el revuelo por el desalojo de Mauro Icardi de su hogar en Santa Bárbara y la controversia con la China Suárez, Wanda Nara compartió detalles íntimos de su vida en una entrevista con Susana Giménez. La conductora, visiblemente conmovida, abordó cómo atraviesa su divorcio y reveló momentos cruciales que marcaron su relación con el futbolista. En el inicio del programa, Susana elogió el nuevo look de Wanda y la invitó a hablar sin reservas: “Creo que toda la Argentina está hablando de vos. Contame todo lo que estás viviendo”.

Wanda comenzó narrando el punto de quiebre en su matrimonio. Recordó las tensiones acumuladas desde hace años, marcadas por “el mismo fantasma” que afectó su relación. Al ser consultada por Susana, confirmó que se refería al episodio con la China Suárez. “Antes de eso teníamos problemas como cualquier pareja. Pero cuando sucedió, fue un golpe. Me replanteé muchas cosas, no solo por esa mujer, sino por todo lo que implicaba para nuestra familia”, confesó Nara. Además, relató cómo Icardi intentó recuperar su relación, incluso dejando el fútbol y enfrentando una profunda crisis personal.

En cuanto a su vínculo con la China, Wanda fue tajante: “Le dije a Mauro que quería separarme. Encontré chats y cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo trabajé en terapia. Como familia, pagamos un precio muy alto; mis hijos no entendían por qué todo se desmoronaba”. También reflexionó sobre las dinámicas de culpa en casos como este: “Soy creyente de que la responsabilidad es del hombre. Una amiga no te hace algo así”.

Más adelante, Nara explicó por qué decidió finalmente priorizar su felicidad personal. “Intentamos reconstruir la pareja, pero el reproche siempre volvía. Decidí que mi trabajo era mi felicidad. Empecé a hacer terapia y me di cuenta de que naturalizaba situaciones que no eran saludables”. Esta decisión marcó un antes y un después en su vida, llevándola a enfocarse en sus proyectos profesionales y personales.

Durante la entrevista, Susana le preguntó por su relación con L-Gante, a lo que Wanda respondió con sinceridad: “Volví a conectarme con mis raíces. Él me recuerda a la Wanda de barrio. Tiene valores que me atraen y, aunque tengamos críticas, no me importa. Solo buscamos pasarla bien y rodearnos de buena energía”. También desmintió los rumores de embarazo, aclarando que su vínculo con el cantante no busca formar una familia, sino disfrutar del presente.

Finalmente, Wanda destacó un gesto de generosidad de L-Gante que la marcó profundamente: “Una vez lo vi repartir dinero en los semáforos. Al principio pensé que lo hacía por mí, pero me di cuenta de que era algo genuino. Esos valores me reconectaron con quien realmente soy”. Susana cerró el tema de manera contundente: “Mauro lo va a tener que aceptar”.

Con información de Infobae