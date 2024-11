Afirman que la evidencia contra el Jefe de Gendarmería de Tres Arroyos "era contundente"

El secretario de Seguridad del municipio de Tres Arroyos, Juan Apolonio Suárez, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 a raíz del mega-operativo que tuvo lugar en la vecina localidad durante el transcurso de la última madrugada que terminó con tres arrestados, uno de ellos Nicolás Guzmán, Jefe de delegación de la Gendarmería Nacional a raíz de una causa narco.

"Uno confía especialmente en Gendarmería por ser una fuerza federal donde uno de sus principales objetivos es el control del narcotráfico. Encontrarse con un jefe que tenga una participación activa en estos temas ligados a la droga nos preocupa. Evidentemente, no siempre los hombres que forman parte de estas fuerzas no son íntegros", explicó Apolonio Suárez, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, confirmó que "esto surgió hace 60 días, cuando Drogas Ilícitas de Bahía Blanca realizó 11 allanamientos y desbarató a una familia completa de apellido Santos, además del secuestro de sustancias y teléfonos celulares. La nueva investigación generó ahora la detención de tres personas por estas horas. Respecto del jefe de Gendarmería debe haber alguna participación necesaria en esta asociación que se dedicaba a la venta de estupefacientes".

Juan Apolonio Suárez.

"Desde el municipio colaboramos en el recurso humano y la logística, pero no entramos en temas de cuestiones legales. No tengo acceso a la causa, pero si el Juzgado de Garantías dispuso la detención antes del allanamiento es porque hay elementos contundentes. También se allanó el Destacamento, lo cual implica una gravedad institucional porque no solo se trata de su domicilio particular. Guzmán estaba en su vivienda cuando fueron los procedimientos de esta madrugada", destacó, en otro tramo de la nota radial.

Consultado sobre la jurisdicción de la fuerza que está bajo la lupa, contó que "Gendarmería de Tres Arroyos depende del Escuadrón de Seguridad Vial de Balcarce. La función de esta fuerza es hacer controles en las rutas nacionales, más allá de otras diligencias puntuales. La mujer detenida trabajó en la secretaría de Seguridad hasta hace dos meses cuando se hicieron los primeros procedimientos y luego fue reubicada en otro área. Esta dependencia de la comuna tiene diversos sectores, ella ejercía su labor en un sector sin acceso a información sensible".

"Esto que ocurrió no nos sorprende porque desde el primer momento estamos colaborando con la Fiscalía, teniendo en cuenta que el intendente Garate dijo que desde el primer día iba a luchar contra el narcotráfico, caiga quien caiga. Los estupefacientes están en grandes ciudades y pequeños pueblos, generando un desgaste en la sociedad y es algo transversal. Las drogas siempre están hasta en los delitos comunes. Todas las ciudades quieren tener a Gendarmería como una fuerza que no está contaminada. Guzmán lleva más de dos años en Tres Arroyos, vino del norte del país", aclaró.

Al cierre, Apolonio Suárez aseguró que "los Santos estaban cebados. En los allanamientos de hace 60 días encontraron cocaína y marihuana. El jefe de Gendarmería cuando lo fueron a detener entiendo que no dijo nada, aunque a nosotros no nos tocó participar de la irrupción en el domicilio, eso es potestad de los agentes de la Policía".