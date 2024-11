El proyecto que elimina las PASO llegó al Congreso: podrían tratarlo en extraordinarias

El Gobierno giró esta tarde el ambicioso proyecto de reforma electoral que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), suspende los aportes extraordinarios para los partidos y cambia varias reglas de juego durante la campaña. Todavía no decidió si lo tratará en Sesiones Extraordinarias -Javier Milei aún no las convocó-, pero no descartan incluirlo en el eventual temario.

Santiago Caputo buscó acelerar el envío de la iniciativa que redactó la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, fiel técnica de sus filas, que incluye cambios significativos en el financiamiento de los partidos políticos. A pesar de que los socios del Gobierno encendieron las alarmas en contra de la iniciativa, en la Casa Rosada dicen que “hay oportunidades” para lograr consenso.

En Balcarce 50 se muestran decididos a avanzar con la discusión, ya sea en sesiones extraordinarias o en las ordinarias de 2025, en la previa de las elecciones de medio término.

