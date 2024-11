El manager de Colapinto explotó y se cansó de los opinólogos: "Necesito que se callen"

Fueron días convulsionados para el entorno de Franco Colapinto, quien no solo está lidiando con su futuro incierto en la Fórmula 1 -ahora mismo no tiene una butaca asegurada- sino también con la repercusión por el supuesto romance con la China Suárez. El piloto de 21 años no fue el único afectado por esta situación, y sus representantes, María Caterineu y Jamie Campbell-Walter, fueron hostigados al punto de que la manager debió cerrar la caja de comentarios de Instagram. Cansado de esta situación, su marido y cofundador de Bullet Sports Management fue tajante en sus redes sociales: "Necesito que se callen".

"Escuchen cuidadosamente porque sólo lo voy a decir una vez: paren con sus opiniones, paren con los insultos y paren de decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Lidiaré con esto y no necesito más comentarios. Estoy apoyando a Franco desde mucho antes que ustedes y lo estaré mucho después. Todos cometen errores y él va a aprender de ellos. Enfoquémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para hacer eso, necesito que se callen", fue el comunicado de Campbell-Walter vía X (anteriormente Twitter).

