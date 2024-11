La Selección piensa en Paraguay con equipo casi confirmado

La Selección Argentina se entrenará este miércoles desde las 11 por última vez en Ezeiza antes del duelo contra Paraguay este jueves a las 20.30, por la fecha 11 de las Eliminatorias. Además, antes del vuelo hablará en conferencia de prensa el entrenador Lionel Scaloni.

El entrenamiento del martes fue a puertas abiertas y el primero con todos los futbolistas que fueron convocados, a excepción de Facundo Medina, quien fue llamado de urgencia luego de que se confirmaran las ausencias por lesión de Germán Pezzella y Lisandro Martínez.

La práctica de este miércoles está programada para la mañana, mientras que el viaje hacia Paraguay está pautado que se lleve a cabo por la tarde. En el ensayo de fútbol reducido del martes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez jugaron juntos, en lo que puede ser un indicio de la posible formación.

Sin embargo, el atacante de Atlético Madrid pelea un puesto con Lautaro Martínez o hasta incluso podrían llegar a compartir el ataque junto a Leo y Alexis Mac Allister se perfila por sobre Gio Lo Celso. A su vez, Dibu Martínez regresará tras su suspensión y será el dueño del arco, mientras que la defensa sale prácticamente de memoria: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

La formación de Argentina vs. Paraguay, por las Eliminatorias

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Gio Lo Celso o Leandro Paredes.

Así se juega la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas

Jueves 14 de noviembre:

18:00 hs: Venezuela vs. Brasil – TyC Sports

20:30 hs: Paraguay vs. Argentina – Telefé y TyC Sports

21:00 hs: Ecuador vs. Bolivia – DSports

Viernes 15 de noviembre:

21:00 hs: Uruguay vs. Colombia – TyC Sports

22:30 hs: Perú vs. Chile – DSports

Posiciones

Fuente: TyC Sports