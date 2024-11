La angustia de los padres de Loan a 5 meses de su desaparición: "Alguien debe saber algo"

Este 13 de noviembre se cumplen cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años que fue visto por última vez en el paraje Algarrobal, en la provincia de Corrientes. El niño desapareció mientras juntaba naranjas en compañía de varios adultos y otros menores, pero desde ese día, los detalles sobre su paradero son nulos.

De hecho, la falta de avances en el caso llevó a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo a extender el plazo de investigación para poder esclarecer los hechos. Hasta el momento siguen detenidos los tíos de Loan, Laudelina Peña y Antonio Benítez, el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel, la preja de Mónica Millapi y Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, y el de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de navío (retirado) Carlos Pérez. Todos fueron señalados por haber estado presentes en el recorrido que hicieron desde la casa de la abuela paterna del nene, Catalina Peña, hasta el naranjal, pese a que días después se constató que en el mismo no había naranjas listas para cosechar.

"Es muy difícil todo, pero gracias a Dios estamos de pie. Hoy hace cinco meses que no sabemos nada de Loan", lamentó María Noguera, madre del menor, en contacto con el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24. Y agregó: "Lo llevaron, pero nosotros vamos a seguir, no vamos a dejar de buscarlo, aunque no se note. No vamos a bajar los brazos hasta lo último. Yo pido que los culpables no salgan libres sin saber qué hicieron ese día, alguien tiene que saber algo. Los que estaban ahí son todos responsables, ¿cómo no van a saber qué pasó con Loan?".

"Lo llevaron callado, sin avisarle nada al papá tampoco. Todos los que están detenidos ahora tienen que hablar, basta de mentiras. Y pido que los políticos apoyen a la jueza y dejen trabajar a los peritos para encontrarlo. Esto no va a quedar así", apuntó la mujer.

De igual modo, señaló: "Queremos saber por qué hicieron eso, para qué se lo llevaron. Hoy hace cinco meses y no sabemos cómo está. Espero que lo cuiden y me lo entreguen, es un chiquito que no sabe nada. Las criaturas son inocentes, que hablen los detenidos, ya pasaron muchos meses y estamos acá sufriendo, pero de pie por él".

A su tiempo, el papá, José Peña explicó: "Son cinco meses sin él, seguimos esperando y buscándolo. Todos los días pienso en aquel momento, voy al campo y miro, me siento en la misma mesa en la que estuve comiendo con él, pero no encuentro nada. Ellos tienen que saber algo, ¿cómo no van a escuchar nada, un grito, un llanto, nada?. Los primeros días se llenó de gente que no sabíamos ni quiénes eran ni a qué venían, no entendíamos nada. Ojalá que esté con vida y que lo estén tratando bien, todos queremos eso".

"Con Loan estábamos todos los días juntos, nos levantábamos y tomábamos unos mates. Después me iba a 'laburar' y él a la escuela. Cuando volvía a la tarde, siempre me estaba esperando. Para mí que se equivocaron de criatura, porque se llevaron al más chiquito", añadió. Y recordó que Loan "era feliz, le gustaba bailar, hacía reír a sus hermanos".