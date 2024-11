"Hay que correr ya al Presidente, no podemos seguir manteniendo esta payasada"

El presidente del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, habló esta mañana en el aire del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, y criticó con vehemencia a Javier Milei. También les pegó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al expresidente Mauricio Macri.

Primero, a modo de reflexión sobre el tiempo de gobierno del libertario, Moreno indicó: "En este siglo tuvimos economías raras, empezamos con la devaluación de Kicillof en el 2014, que fue innecesaria e irresponsable, y a partir de ahí fueron todos mamarrachos".

"Nadie puede decir que es serio lo que están haciendo. Lamentablemente, en el camino que esto va, si las instituciones no toman cartas en el asunto, se va a desmadrar. Queda ver si estamos en condiciones de contener lo que puede pasar en la calle. Yo creo que sí, pero siempre va a estar sujeto a la prueba de realidad. De esto no hay antecedentes, nos aguantamos payasos como Macri y Alberto, pero esto está mal, es inconcebible", apuntó.

Y describió: "Javier Milei no tiene dominio de macroeconomía, nunca lo supo, no ve una organización de los países, le da lo mismo el nombre que le ponen a las Malvinas, esa es una cabeza anarquista. El problema es que a su vez eligió un ministro de economía que es un timbero y no conoce la macro tampoco. Estamos en manos de dos muchachos que no dominan la disciplina, y como si fuera poco, al socio de -Luis- Caputo lo pusieron en el Banco Central. El desenlace de esto, si las instituciones no se adelantan, va a ser muy complicado".

En esa misma línea, el ex Secretario de Comercio Interior de la Nación, insistió en que "tendrían que correr al presidente, no podemos seguir manteniendo esta payasada. Si no lo hacen, se van a tener que aguantar lo que pase en la calle. Alfonsín se fue meses antes y no le pasó nada a la Argentina, igual De La Rúa".

Más frases de Guillermo Moreno en el aire de La Brújula 24

"Si se cierra la fábrica de acero de Campana y San Nicolás, ¿de qué van a vivir la gente?, si se cierra el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, ¿cuánto tardaría la gente a salir a la calle?. Si esto sigue así, con esta desindustrialización, ¿por qué va a ser rentable tener un polo petroquímico en Bahía?".

"Milei y Caputo son dos payasos y con el presidente del BCRA, son tres. No es que se van comiendo dos o tres pymes del Conurbano, es una estupidez lo que están haciendo, acá el problema son los miles de trabajadores. Por eso las instituciones tienen que terminar con esto, dentro de la ley y el orden".

"Si vos estás con un capitán de barco que se volvió loco, el segundo o tercero se tienen que hacer cargo. No se puede estar navegando un submarino nuclear con un capitán que se volvió loco. Tienen que intervenir antes de que sea tarde, pero lo dejan porque les parece divertido. Este pibe no está en sus cabales, está recontra chapita".

"Cuando te están empezando a avisar que se viene una avalancha de importaciones, en la televisión te dicen que Brasil es más barato de que Mar del Plata. ¿Qué va a pasar a la costa?".

"Trump es una cosa extraordinaria, junto a Putin y el Papa son los tres líderes. Hace una semana se impuso el nuevo orden internacional, es extraordinaria la llegada de Trump, va a poner orden en Europa. Pero acá tenemos un muchacho que no tiene nada que ver con Trump, que va a cuidar su trabajo. Este te abre todo, te destruye todo, no tiene nada que ver, son el día y la noche".

"Los dos últimos gobiernos, los de Macri y Alberto Fernández, fueron un asco, pero este está fuera de discusión, es un mamarracho. Yo estoy de acuerdo en que recibió la peor herencia de un presidente desde la democracia para acá, pero él lo agravó".

"Cuando yo iba contra la globalización, me decían que iba contra el mundo. Después vino Trump y ahora todos están de acuerdo, pero los que empezamos con eso fuimos nosotros".

"Hay que preguntarse si las autoridades políticas están viendo esto o no quieren una Argentina que sea industrial. ¿Kicillof que está viendo? ¿Por qué fue opositor a Néstor Kirchner y oficialista con Cristina? Yo le decía a Lousteau que era una radical que venía a boicotear. Eran opositores a Kirchner porque era una política económica peronista".

"A -Victoria- Villaruel no la conozco, pero me parece interesante, tiene futuro. Hay que esperarla algunos años, porque ahora no tiene presente, debería irse con el presidente".

"Macri está agazapado, esperando, aprendió. Se da cuenta de que esto no va para atrás ni para adelante. Va a volver a decir que quiere dejar lo que está bien y cambiar lo que está mal. Pero eso ya lo hizo".