Kicillof apoyó a Cristina antes del fallo por la causa Vialidad: “Es un juicio trucho de proscripción”

El próximo miércoles, la Cámara de Casación anunciará si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Kirchner. En ese contexto, Axel Kicillof decidió dejar a un lado las fuertes tensiones que desde hace meses lo mantiene distanciado de la ex jefa de Estado y salió a públicamente a destacar su inocencia.

“Se está por consumar un escándalo jurídico que tiene una gravedad inmensa porque inaugura un nuevo género que yo llamaría ‘derecho ficción’”, inició su alocución el mandatario provincial, que luego apuntó: “Se va a sacar un nuevo fallo en una causa en la que no hay una sola prueba, no hay un solo delito en los expedientes”.

Esa fue apenas la introducción de Kicillof, que prosiguió: “Es ‘Justicia fantasía’ porque todo lo que se va a decir no existió, no ocurrió, pero se va a dar por hecho para generar un disciplinamiento a todo el que quiere llevar a cabo determinadas políticas”.

"Como pasa con cada causa contra Cristina, nos enteramos por los diarios los detalles, no sé si los fallos se redactan en las redacciones"



Axel Kicillof criticó que hay fallos judiciales que "se hacen con poderes fácticos que no tienen nada que ver con la justicia". pic.twitter.com/C9ahT8hcSl — Corta 🏆 (@somoscorta) November 11, 2024

En la misma sintonía, insistió con “la gravedad institucional” que desencadenan “este tipo de juicios totalmente truchos”, que incluyen un plus aún más inquietante: “Es una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar y con el agravante de que se convierte en un caso de persecución política y de proscripción”.

En una rueda de prensa realizada en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Gobernador acusó a algunos medios y a un sector de la Justicia de trabajar en connivencia para activar “un dispositivo que busca generar imagen negativa sobre dirigentes del campo popular”.

Las palabras de Kicillof fueron el cierre de una defensa cerrada de la figura de Cristina Kirchner que ensayó el gobierno bonaerense. Unos minutos antes, Juan Martín Mena -ministro de Justicia provincial y alfil de CFK- había puesto el tema sobre la mesa de manera contundente.

“¿Quién puede creer en una Justicia que va a hacer lo que algunos medios anuncian con lujo de detalles desde hace meses?”, preguntó con acidez para comenzar su defensa de la ex mandataria. “Es una persecución judicial acompasada con el calendario electoral”, sentenció.

En el mismo sentido, Mena agregó: “Nada de lo que dijo la Justicia en esa sentencia en 2022 se probó en el juicio: no hubo sobreprecios, lo construido estaba instalado… No hubo nadie que pueda avalar la ridiculez de la acusación fiscal en la causa Vialidad; pero como había que mantener el relato de supuestos hechos de corrupción…”.

Instantes después, Mena puso el foco sobre un aspecto legal que debería haber desacreditado la acusación desde un primer momento: “El Presidente no puede cometer ese delito porque no es el administrador general del país, ese es el jefe de Gabinete. Y acá no hubo un solo jefe de Gabinete imputado ni investigado”.

“Esto es una estrategia de disciplinamiento contra la política. Es una mezcla inescrupulosa de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito pero muy poderoso de la Argentina”, acusó de forma vehemente.

“Sobre el cierre de su exposición, Mena subió el tono: “Presa, muerta, proscripta, intentaron de todo contra una de las principales líderes de nuestra democracia. Desde la Provincia de Buenos Aires queremos advertir la gravedad de lo que está sucediendo”.

“Lo que no pueden ganar en las urnas lo hacen manipulando, destrozando, pervirtiendo y violando códigos, leyes y constituciones. Así que queremos manifestar nuestra preocupación”, concluyó el ministro de Justicia bonaerense.

Fuente: LB24 / Infobae.