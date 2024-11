Lionel Scaloni habló de un duro momento: “Estuve cerca de irme”

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, reveló en una entrevista cómo estuvo cerca de renunciar después de vencer a Brasil en el Maracaná. Tras ese histórico triunfo, se sintió abrumado, experimentando una serie de miedos y dudas que antes no había tenido. “Después del Maracaná no estaba bien conmigo mismo. Estuve cerca de irme”, confesó. A pesar de su éxito, Scaloni admitió que le hubiese gustado hablar con un psicólogo para procesar lo ocurrido, aunque terminó enfrentando el momento por sí solo.

El partido contra Brasil en eliminatorias dejó una huella en Scaloni no solo por la victoria histórica sino por las fuertes tensiones que rodearon el evento. Argentina rompió la racha de 64 partidos invictos de Brasil como local en este tipo de competiciones, un hito que provocó en el DT una necesidad de parar y reflexionar. En conferencia de prensa, Scaloni expresó que necesitaba tiempo para decidir si seguiría en el cargo, ya que sentía la presión de mantener el nivel alcanzado con el equipo.

Recordando ese momento, Scaloni mencionó cómo habló sinceramente con los jugadores, su equipo y la AFA sobre sus dudas. Recibió el apoyo de todos, lo que le permitió reanudar su compromiso y renovar energías. “Decidimos seguir, y me acompañaron”, relató. Esta sinceridad con su equipo le permitió encontrar la fuerza para continuar y seguir dando lo mejor en cada partido.

Scaloni también reflexionó sobre la presión de ganar y reveló que no guarda una réplica de la Copa del Mundo en su casa, asegurando que evita recordarla para no sentirse atrapado por el éxito. “No es mi manera de ser. Intento no recordar porque costaría dormir”, confesó. Además, habló de la diferencia entre dirigir una selección y un club, admitiendo que, aunque le provoca ansiedad, disfruta cada momento de su rol como seleccionador.

En la entrevista, Scaloni recordó una emotiva conversación con Ángel Di María, a quien en una ocasión decidió no convocar para darle lugar a un jugador joven, Nicolás González. Al ver a Di María en una entrevista expresar su deseo de volver, lo llamó de inmediato para explicarle sus motivos. La charla fue tan intensa que ambos terminaron llorando, destacando el compromiso de Di María con la selección.

Finalmente, Scaloni compartió anécdotas de su vida en Mallorca, incluyendo una divertida historia sobre un gato que viajó junto a su colega Walter Samuel en un vuelo. La mascota había estado escondida durante el viaje, y cuando la azafata finalmente lo recuperó, todo el avión aplaudió. Entre risas, Scaloni contó que Samuel apenas se había dado cuenta de la peculiar compañía en sus pies.

Boca o River

Scaloni no descartó trabajar en el fútbol local, aunque hizo una salvedad al ser consultado puntualmente sobre la posibilidad de dirigir a Boca, club al que soñaba representar en su etapa como futbolista.

"El día que no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club. Me involucran solo con Boca, pero mis hijos son de River", respondió Scaloni.

Y le bajó el peso específico a aquel viejo deseo con su actual situación: "El fanatismo se pierde, cuando estás acá te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas. En una posición como la mía, esas cosas son irrelevantes. Si me toca dirigir en el fútbol argentino, sí. ¿Por qué no?".

Con información de La Nación