“Vi morir a mi marido”: habló la única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell

La única persona que logró ser rescatada con vida tras el derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell narró el traumático momento que vivió. En un mensaje de voz, contó: “Lo único que me hice, además de excoriaciones por todos lados, es una fracturita muy chiquita en el radio de la mano derecha. Estuve aplastada por vigas que no se podían mover. No me fracturé nada”. La mujer recordó con detalle cómo fue quedar atrapada bajo los escombros mientras los rescatistas luchaban para sacarla.

Entre lágrimas, también mencionó la pérdida de su esposo, una de las siete víctimas fatales del siniestro. “Por suerte pude mantener la calma a pesar de lo que sabía que le había pasado a mi marido, porque sentí que fue instantáneo lo de él, pobrecito. Me queda el consuelo de que no debe haber sufrido mucho. Estuvimos 48 años felices”, confesó. La sobreviviente describió cómo enfrentó la angustia del momento, hallando consuelo en la idea de que su esposo falleció sin sufrir.

Reflexionando sobre el desastre, la mujer enfatizó la importancia de los afectos sobre las posesiones materiales. “De las cosas materiales no hay que preocuparse. Después de vivir una tragedia como esta, hay que centrarse en los afectos y en las cosas que nos hacen bien”, expresó. Para ella, haber sobrevivido fue un llamado a valorar más las relaciones y no apegarse tanto a lo material, una enseñanza que dejó claro en sus palabras.

La tragedia del Dubrovnik ocurrió en la madrugada del martes 29 de octubre, cuando el edificio colapsó de forma repentina. Esta semana, los rescatistas encontraron otros tres cuerpos, incluyendo a dos plomeros que estaban desaparecidos y un carpintero de 54 años llamado Javier Gutiérrez. Con estos hallazgos, el número de víctimas fatales ascendió a siete, y solo resta encontrar a Dana Desimone, quien era pareja de Nahuel Stefanic, sobrino de la exdueña del hotel.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron que los plomeros fallecidos fueron identificados como Mariano Troiano, de 47 años, y Matías Chapsman, de 28. Ambos trabajaban en el tercer piso del hotel junto a Gutiérrez cuando ocurrió el derrumbe. El carpintero, oriundo de Jujuy y residente en Merlo, soñaba con llevar a su hija de 15 años y al resto de su familia a conocer Villa Gesell.

Actualmente, los esfuerzos de rescate se concentran en hallar a Dana Desimone, de 28 años, quien vivía en el hotel desde hacía seis meses y se encontraba trabajando en el lugar al momento del colapso. En días recientes, se encontraron los cuerpos de otros fallecidos, como el turista Federico Ciocchini, de 89 años, quien estaba hospedado en un edificio contiguo junto a su esposa, María Josefa Bonazza. Ella fue rescatada con vida y trasladada a un hospital en Mar del Plata, donde permanece internada en estado grave.

Con información de TN