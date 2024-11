Catástrofe en Valencia: "Todo lo que se diga es falso, no se sabe cuántos desaparecidos hay"

Fernando Cardozo es un fotógrafo argentino que está radicado desde hace varios años en Valencia, lugar donde hasta el momento se contabilizaron más de 200 muertos por las intensas lluvias que provocaron riadas de lodo en la localidad española.

Esta mañana, en diálogo con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por La Brújula 24, el profesional relató cómo está atravesando la catástrofe. "Yo estoy a 20 kilómetros de Valencia, por donde pasa el Río Turia, el más grande de Valencia. Lo que pasó es que hubo tormentas muy fuertes, que produjeron la crecida. Acá se construye mucho sobre barrancos".

"Se dio una alerta a las 7 de la mañana por parte del Servicio Meteorológico Español al ayuntamiento de Valencia. Esa alerta a la población llega a las 7:20 de la tarde, cuando la ciudad ya estaba abajo del agua", recordó con indignación.

Y resaltó: "Por qué se tardó casi 12 horas es la pregunta, yo creo que acá entra mucho el juego político. Se falla mucho ahí, este es un gobierno muy tirado a la extrema derecha, con un gobierno progresista a nivel nacional. Y creo que por ahí pasa lo del aviso tarde, del no aceptar la ayuda". "Acá hay tres niveles de alerta, por la Constitución el Estado Nacional no puede intervenir sin el Alerta 3, y el gobierno de Valencia nunca lo decretó, de hecho sigue sin hacerlo".

Consultado respecto del escrache que sufrieron el Rey y el Presidente, Cardozo explicó que "en esa zona no estuve ayer puntualmente, pero sí el día anterior. Vengo haciendo la zona cero desde el día posterior al desastre. Ahí hay muchos grupos infiltrados de extrema derecha, todos los hemos visto. Ellos están haciendo un trabajo de incitación violenta constante, amparados en ir a ayudar con dos botellas de agua. Saben, cuando ven prensa salen de la cámara. Igualmente, ya hay muchos identificados".

"Esta sociedad es muy diferente a la nuestra, acá es difícil encontrar sintomatologías violentas en una manifestación, salvo que haya infiltrados. La gente insultaba, gritaba, pero no tiró nada, esto ya estaba todo preparado", insistió.

Y dijo que "no se sabe cuántos muertos y desaparecidos hay, todo lo que digan es falso, hay centros comerciales muy grandes que tienen dos o tres plantas de estacionamiento subterráneo, y todavía no pudieron sacar el agua. No se sabe si van a sacar solamente agua o qué otra cosa".