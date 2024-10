Derrumbe en Villa Gesell: hallaron muerto a un jubilado

Esta mañana, un jubilado de entre 80 y 89 años fue hallado sin vida entre los escombros del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, tras el derrumbe que afectó el edificio. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, aún no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. En medio de los esfuerzos de rescate, una mujer fue encontrada con vida por los bomberos que trabajaban en el lugar, aunque no se ha informado sobre su estado de salud. En los registros del hotel, la Justicia contabilizó al menos nueve huéspedes presentes en el momento del colapso.

La fiscal Verónica Zamboni, conocida por llevar a juicio a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa en 2020, encabeza la investigación para esclarecer las causas del derrumbe y determinar posibles responsabilidades. Zamboni, quien se encuentra en el lugar de los hechos, ya ordenó la intervención del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal para realizar las pericias correspondientes. Según fuentes del caso, el capataz de la obra y al menos dos obreros fueron demorados luego de intentar abandonar el sitio durante el colapso; la fiscal aún evalúa su situación procesal.

#VillaGesell Vista del derrumbe con un dron. Entre los escombros hay personas atrapadas. Máxima tensión. pic.twitter.com/XRObvul8SY — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 29, 2024

En paralelo, la investigación apunta también a dos arquitectos vinculados al proyecto del hotel, quienes serán examinados para determinar su rol en los eventos. De momento, el caso ha sido calificado como "estrago culposo", ya que las autoridades descartan cualquier intencionalidad en el derrumbe. Sin embargo, la muerte del jubilado podría agravar las responsabilidades de los involucrados en la obra, quienes, de ser hallados culpables, enfrentarían penas de cárcel que podrían alcanzar hasta cinco años, según el artículo 189 del Código Penal.

Por su parte, la Municipalidad de Villa Gesell aportó a la Justicia documentación relacionada con la construcción del hotel Dubrovnik, alegando que la estructura se habría modificado sin contar con la autorización pertinente. Según informaron las autoridades municipales en un comunicado oficial, las obras dentro del edificio se llevaron a cabo de manera ilegal e irregular, y los propietarios del hotel habían sido previamente intimados a detenerlas.

El comunicado precisa que, el pasado 20 de agosto, la Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos detectó y suspendió los trabajos que se realizaban en el interior de la propiedad sin autorización municipal. Posteriormente, los propietarios del hotel presentaron una solicitud formal para obtener permiso únicamente para ciertas tareas menores, como cambios de carpintería, revestimientos, pintura interior y retiro de mesadas, pero no para modificaciones estructurales.

Con información de Infobae