Un camión que circulaba en zona prohibida provocó un incidente de tránsito

Un camión con acoplado que circulaba por la avenida Alem al 1200, una zona donde está prohibido el tránsito de ese tipo de vehículos, provocó un incidente que afortunadamente no dejó consecuencias personales pero sí importantes daños materiales.

El hecho lo protagonizó un camión Mercedes Benz LS 1634, conducido por Osvaldo Norman Furlani, de 58 años y con domicilio en la provincia de Mendoza. Como consecuencia de una mala maniobra, el semi -donde se transportaban pallets de madera- terminó aprisionando a un Chevrolet Corsa, que es propiedad de Eduardo Guiérrez Job, de 34 años.

El automovilista, que trabaja como delivery, atendió el llamado de la redacción de LA BRÚJULA 24. "De milagro no hubo consecuencias peores. Ahora estoy un poco más tranquilo pero, la verdad, que lo que sentí en ese momento no se me borra más de la memoria. Un camión así no puede circular en este sector de la ciudad", próximo al ingreso principal al Parque de Mayo, expresó. Gutiérrez lamentó las averías que tuvo su rodado, que mantiene con el trabajo y sacrificio de cada día.

Al no haber lesionados, las partes acordaron cruzarse los datos de las pólizas de seguros y la Municipalidad labró un acta de infracción al camionero por circular en zona prohibida para el tránsito de vehículos de ese porte.