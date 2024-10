Como cada semana, llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24. Porque todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo está en el programa "Hora Pico".

Habló en exclusiva el hijo reconocido de Demichelis

En medio de los rumores de una crisis familiar entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson por una supuesta infidelidad, surge una revelación impactante: el ex futbolista y actual entrenador de los Rayados de Monterrey descubrió en 2019 que tiene un hijo, Facundo Bono, fruto de una relación que tuvo a los 15 años. Facundo, quien ahora tiene 26 años, decidió hablar públicamente sobre el momento que está atravesando debido al creciente interés mediático.

En una entrevista exclusiva con "TeamUbfal" para América, Facundo expresó el acoso que ha sentido en los últimos días, tanto por parte de los medios de comunicación como de abogados que le ofrecieron sus servicios. Ante esta situación, el joven publicó una foto junto a su padre biológico, ambos montados a caballo, con un mensaje directo: “Dejen de mandar mensajes queriéndome ‘abrir los ojos’, los que no los tienen abiertos son ustedes”.

Facundo Bono ha preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático, pero las circunstancias recientes lo han llevado a pronunciarse públicamente, dejando claro que su relación con Demichelis es privada y que no tiene interés en formar parte de la controversia que rodea a su padre.

Valeria Lynch deja todo y cambia de vida

Valeria Lynch, quien aún tiene por delante dos grandes shows en Uruguay y dos en el Gran Rex de Buenos Aires, está considerando retirarse de los grandes teatros. A sus 71 años, la icónica cantante busca dedicar más tiempo a sus seres queridos y disfrutar de la tranquilidad de su nueva casa en Piriápolis, Uruguay, donde vive junto a su pareja, Mariano Martínez. “No lo tengo definido, pero lo estoy pensando”, confesó Valeria en una entrevista con El País de Uruguay. La artista mencionó que, a esta altura de su vida, quiere estar más cerca de su familia, especialmente de sus nietos.

Recientemente, Valeria vendió su departamento en Punta del Este para comprar una casa en Piriápolis, ubicada entre el Cerro del Toro y el Cerro San Antonio, con vistas al mar. "Nos encanta la paz que hay en ese lugar", comentó al diario uruguayo, agregando que su pareja, Mariano, ha montado un estudio de grabación en la casa, lo que les permite trabajar desde allí. La cantante disfruta del estilo de vida relajado de la zona, donde va al supermercado y conoce a todos. “Tenemos amigos en Playa Hermosa, y nos divertimos mucho”, añadió.

Valeria compartió en la televisión uruguaya lo que más valora de su nueva vida: “Me despierto, tomo mate, miro el mar, y para mí es una paz increíble que encontré acá. Me está gustando mucho esto”. Aunque su retiro aún no está completamente decidido, la artista ha dejado claro que está disfrutando este nuevo capítulo de su vida en Uruguay.

La Negra Vernaci contó que la operaron y que empieza quimio

En un emotivo episodio de su programa de radio POP, Elizabeth "La Negra" Vernaci compartió con sus oyentes la difícil batalla que ha estado enfrentando desde septiembre: su diagnóstico de cáncer. La reconocida conductora reveló que le encontraron un tumor maligno, el cual ya fue extirpado, pero que ahora debe someterse a sesiones de quimioterapia. “Me da miedo, a nadie le gusta pasar por una quimio porque no sé con qué me voy a encontrar de mí misma”, confesó.

Vernaci expresó su incertidumbre sobre cómo el tratamiento podría afectarla, mencionando que la vulnerabilidad no es algo que normalmente se permita. “Seguramente no podré venir a trabajar muchas veces, si bien mis médicos me aconsejaron que lo haga, pero no sé si voy a estar vomitando, si se me va a caer el pelo, si voy a querer que me vean… no sé”, admitió, mostrando su preocupación por el impacto físico y emocional de la quimioterapia.

La presentadora también explicó por qué había estado ausente en su programa, revelando que muchos se preguntaban sobre sus faltas o su salida anticipada. “Les cuento que me hice controles, lamentablemente salieron mal, me encontraron un tumor maligno y me tuve que operar”, detalló. Además de su labor en la radio, Vernaci es parte del staff de Olga, un programa de streaming.

A pesar de la adversidad, Elizabeth se muestra decidida a enfrentar lo que venga, compartiendo su experiencia para que sus seguidores comprendan la situación. Su valentía y honestidad resuenan en un momento tan crítico, brindando un ejemplo de resiliencia y apertura ante la enfermedad.

