Wanda Nara, contundente contra las polémicas declaraciones de L-Gante: "Nunca tuvimos sexo"

El escándalo mediático entre Wanda Nara y L-Gante llegó a un nuevo nivel tras la reciente entrevista del cantante en el programa de Susana Giménez. Durante la charla, Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, hizo declaraciones que parecían insinuar que su relación con la empresaria fue más allá de una simple amistad. “Nosotros pasamos momentos que la gente no sabe, compartimos muchas cosas, y creo que a ella le gustaba estar conmigo”, comentó, lo que desató una ola de especulaciones y debate en redes sociales y medios.

Ante estas insinuaciones, Wanda Nara decidió aclarar la situación en una entrevista con el programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito. Al ser interceptada por un cronista, Nara fue contundente al desmentir cualquier vínculo romántico con el cantante: “Nunca tuvimos nada. Somos amigos y trabajamos juntos, pero nunca hubo nada sentimental entre nosotros”. La empresaria explicó que su relación con L-Gante siempre fue profesional, producto de colaboraciones laborales, y que su interés está centrado en los proyectos que desarrollaron juntos.

💣 Wanda Nara EN EXCLUSIVA con LAM sobre ICARDI y L-GANTE



💬 "En la relación con Mauro hay muchas mentiras"



Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Wanda desmintió una de las frases más polémicas de L-Gante, quien sugirió que ella había sido "el mejor sexo de su vida". Al respecto, Nara respondió de manera categórica: “Eso no es verdad. Nunca tuvimos sexo, jamás. Yo no soy una persona que tiene sexo ocasional con alguien con quien no tengo nada. Nunca lo hice en mi vida”, dejando claro que los dichos del cantante no reflejan la realidad.

Otro tema que surgió fue su relación con Mauro Icardi, ya que se especuló que los comentarios de L-Gante podrían haber afectado el vínculo entre ellos. Algunos medios notaron que Wanda e Icardi dejaron de seguirse en Instagram, lo que alimentó los rumores de una nueva crisis. Sin embargo, Nara minimizó la situación y explicó que fue un malentendido: “Mauro y yo nunca nos seguíamos en Instagram, pero hace poco lo empecé a seguir y justo cuando dijeron que no nos seguíamos, me di cuenta de eso. Entonces lo dejé de seguir para que no hablen de lo que no es”.

Finalmente, señala el portal Infobae, Wanda también se refirió a la colaboración entre L-Gante y Eugenia “China” Suárez, lo que le generó cierta incomodidad. Sin mencionar directamente a Suárez, dejó entrever su molestia por lo que consideró una posible provocación: “Me molesta cuando las cosas son alevosas, a propósito o con la intención de dañar”, comentó, haciendo alusión a la situación sin profundizar en detalles.