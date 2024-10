Colapinto se sinceró sobre la chance de seguir en la Fórmula 1 en 2025

Si bien la aparición de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sorprendió a todos, su futuro en la categoría es una incertidumbre. Williams Racing, su escudería, ya tiene ocupados los asientos para la próxima temporada al igual que el resto de los equipos. Solamente queda un lugar por asignar pero el piloto argentino tiene fuertes competidores, lo que dificulta más aún su presencia. Antes de afrontar su cuarto circuito en la máxima división, el pilarense se manifestó al respecto.

Las carreras de la Fórmula 1 comienzan su gira por América este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos. En la previa de su cuarta gran experiencia, luego de lo que fue su debut en Monza y posteriores actuaciones en Baku y Marina Bay, Colapinto se refirió a su complicada situación. Es que a pesar de su gran rendimiento, el argentino no tiene asegurada su estadía durante 2025.

La gran duda del momento es si Franco seguirá presente en la categoría más importante del automovilismo. Ante eso, el oriundo de Pilar que integra el equipo de Williams fue consultado en una entrevista y aunque no tiene una respuesta esclarecedora, contestó: "Seguro que vendrán cosas buenas para el futuro pero no sé, porque está todo muy complicado".

Lo cierto es que Williams ya anunció a los pilotos que integrarán la escudería durante 2025: Alex Albon y Carlos Sainz, que actualmente está en Ferrari. En ese sentido, el argentino quedaría como reserva pero James Vowles está dispuesto a negociar con Kick Sauber, que en 2026 pasará a llamarse Audi. Lo ideal para el ingeniero británico sería una cesión durante una temporada, para que Franco sume experiencia durante todo el año.

Esta es la opción más viable para que Colapinto sea parte de la Fórmula 1 durante la próxima temporada, debido a que Sauber todavía no definió quién será el compañero de Niko Hulkerlberg. Sin embargo, el pilarense enfrenta a grandes pilotos por el ansiado lugar en el monoplaza de Sauber. Entre los principales candidatos están Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto y Mick Schumacher.

El nacido en Buenos Aires hizo hincapié en la posibilidad que le brindó Williams Racing y priorizó lo que resta de la temporada. "Ahora estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer y en lo que el equipo quiere. Pero para unos años más adelante vendrán cosas buenas. Estoy disfrutando el momento, es una oportunidad única la que tuve y estoy trabajando para mejorar", sostuvo el piloto de 21 años.

Debido a la constante insistencia por saber si estará presente la próxima temporada en la máxima categoría del automovilismo, Colapinto fue muy contundente y explotó: "Me preguntan todo el tiempo por el futuro y me chupa bastante un huevo. No tengo ni idea qué voy hacer. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza ahora".

Luego, un poco más calmo y pensante, el joven corredor analizó su situación de cara al año que viene. "La verdad que estoy con ganas de demostrar que llegué para quedarme y que me merezco un asiento para los años que vienen. Estoy enfocado en lo que queda de este año y en la oportunidad que tuve", respondió Franco ante las incesantes consultas.

