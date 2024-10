La escalofriante advertencia de un vecino tras un ataque a tiros a su casa: "O me matan o los mato"

Fabián, un vecino del Plan Federal del barrio San Martín, vivió una noche de terror cuando varios disparos impactaron en el frente de su casa, ubicada en la calle Sáenz Peña al 400. Aunque por fortuna no hubo heridos, la gravedad del ataque ha encendido todas las alarmas. Pero lejos de amedrentarse, el damnificado asegura que conoce a los responsables y está decidido a tomar represalias si la situación se agrava. “O me matan o los mato”, sentenció en una tensa entrevista con La Brújula 24.

El violento ataque, ocurrido en la madrugada, dejó al menos cinco balazos en la fachada de su hogar. Fabián explicó que el ataque fue una represalia por una denuncia que realizó tiempo atrás contra un grupo que intentó reclutar a sus hijos para vender drogas en otro sector de la ciudad. “No sabíamos nada porque dormimos arriba, fueron como 5 o 6 tiros. Encontramos una vaina esta mañana. Creo que todo esto viene por una denuncia que hice hace un año”, comentó, visiblemente afectado. A pesar de la amenaza, dijo que no tiene miedo. “No tengo miedo para nada, pero tiraron donde vive un nene de 3 años”, lamentó.

Según los testimonios de los vecinos, los atacantes fueron vistos circulando en un auto oscuro, posiblemente un Renault Megane. “Andaban cuatro, me dijeron los vecinos que los vieron pasar”, relató Fabián, quien está convencido de que la policía ya cuenta con toda la información necesaria. Sin embargo, su desconfianza hacia la justicia es evidente. “Espero que la policía actúe, ya tienen los nombres. Pero yo no voy a dejar de hacer mi vida por esta gente, ni en pedo”, advirtió, dejando claro que, si las autoridades no toman cartas en el asunto, él mismo lo hará.

Fabián vinculó este ataque con una denuncia que presentó el año pasado, cuando descubrió que un grupo de narcotraficantes intentaba involucrar a sus hijos, de 17 y 20 años, en la venta de drogas. “Quisieron meter a mis hijos de soldaditos y no les salió bien. Mientras yo viva, eso no va a pasar”, aseguró con firmeza. A pesar de haber puesto fin a esa situación en su momento, el reciente ataque parece ser una venganza.

A pesar de los nervios por la seguridad de su familia, Fabián se mostró decidido a no bajar los brazos. “A partir de ahora los voy a esperar bien tranquilo. Desde arriba les voy a tirar mejor, se metieron con quien no se tenían que meter”, advirtió con un tono desafiante. “Son ratas de alcantarilla, lo más bajo que hay. No llegan ni a narco”, concluyó, dejando en claro que está dispuesto a defender su hogar, cueste lo que cueste.

El agujero de una bala que quedó en la ventana.

Una vaina servida que yace en la calle.