Paul McCartney hizo vibrar al Monumental en un show lleno de emociones

El 5 de octubre de 1962, una nueva era musical comenzó con el lanzamiento de "Love Me Do". Ahora, más de seis décadas después, Paul McCartney deslumbró a miles en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde, como un mago del escenario, hizo resonar su armónica y dejó a todos sus fanáticos enloquecidos. No hay necesidad de efectos especiales para cautivar al público; su vasta colección de canciones es suficiente para transportarnos a un mundo de alegría y nostalgia.



Desde "I've Just Seen a Face" hasta "Getting Better", cada acorde que tocaba era como un hechizo que mantenía a los presentes completamente absortos. A sus 82 años, McCartney ofreció más de dos horas de pura energía, demostrando que su espíritu es tan vibrante como siempre. La conexión con su banda, integrada por talentos como Rusty Anderson y Brian Ray, resulta palpable, creando un sonido que trasciende el tiempo.

Durante el concierto, momentos como la interpretación de "Helter Skelter" y el emotivo homenaje a George Harrison con "Something" brindaron una experiencia única. La música de McCartney se sintió más viva que nunca, llevándonos a un viaje emocional a través de sus clásicos, mientras el público se unía en un coro de voces durante "Hey Jude". El carisma y la pasión de McCartney, lejos de ser una mera rutina, son una explosión de vida que contagia a todos.



Culminando la velada con "Live and Let Die" y "Band on the Run", McCartney no solo recordó sus éxitos, sino que también reafirmó su lugar como un ícono eterno. En cada nota, en cada risa, está claro que este maestro de la música no se sube al escenario por dinero, sino porque el escenario es su hogar, y su música, un regalo para todos nosotros.

Con información de Página 12