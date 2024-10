El sitio que lleva casi dos décadas comunicando la agenda cultural local

Por Leandro Grecco

Facebook: Leandro Carlos Grecco/Instagram: @leandro.grecco/Twitter: @leandrogrecco

Angélica Sonia Barrenechea Arriola (conocida como ASBA por sus iniciales) es escritora, artesana, artista plástica y docente. Hace casi 20 años tuvo una idea brillante que, sin imaginarlo, perdura en el tiempo, brindando un servicio a sus colegas que contra viento y marea intentan captar la atención del público que está ávido de experimentar nuevas sensaciones vinculadas con la cultura.

La página de difusión cultural nació el 18 de mayo del 2005. Todo empezó porque, al recibir una gran cantidad de propuestas de concursos y encuentros literarios por el entonces novedoso correo electrónico, viendo que había actividades que podían interesar a otras personas, Barrenechea Arriola comenzó a enviarlas. Luego como ya eran muchos los mail, Yahoo le sugirió armar un grupo de difusión que nace con el nombre de “El grupo de ASBA” y allí se iban uniendo las personas interesadas en recibir el material.

Más adelante aparece Facebook y al tiempo surge la posibilidad de armar una página en donde podía resolver el tema de la difusión de todo lo que me llegaba de diferentes lugares, y fue en el 2014 que decidió pasar el grupo a la página con el nombre “ASBA Autores Independientes”, lamentando que en ese cambio se perdieron algunos contactos de personas que solo utilizaban el correo.

Como todo cambio, si bien debe padecer alguna pérdida, la decisión fue tomada, para que evolucionara a lo que hoy es el portal que difunde todo el movimiento cultural local y regional que va llegando a sus manos.“En este tiempo que fue transcurriendo hice algunas cosas desde el grupo, hubo un encuentro para conocernos personalmente que surgió allá en los primeros años, luego armé un concurso literario con una muy buena participación nacional e internacional, y más adelante hice la Feria del Libro de Autor, que se realizó durante tres años consecutivos y fue declarada de interés municipal e interés provincial”, sostuvo Barrenechea Arriola, en el inicio de su charla con LA BRÚJULA 24.

En la actualidad y por la gran cantidad de material que le llega fue acotando el espectro solo para Bahía Blanca y la zona, difundiendo la actividad local por sobre todo. Respecto a los concursos, solo incluye los internacionales que se pueden enviar por Internet y en los que aceptan a participantes de su entorno.

“Lo más gratificante de este trabajo ha sido la respuesta de la gente que me ha sorprendido en diferentes latitudes que me cuentan de cuando ganaron algún concurso que se enteraron por mi página, o que me conocen por lo que hago y vienen a saludarme, las muchas invitaciones que he recibido a diferentes propuestas culturales por el trabajo de difusión y por supuesto lo que más me alegra ahora ya casi con veinte años de realizarlo es ver lo mucho que ha crecido Bahía Blanca en toda la movida cultural y la cantidad de espacios que se prestan a estas actividades”, afirmó emocionada.

No obstante, resumió que “por otro lado, me encanta asistir a las propuestas de la ciudad y no dejo de sorprenderme con la calidad de artistas que tenemos en todas las disciplinas, eso también ha hecho que quiera compartir con el público las posibilidades que tienen para asistir a eventos a un costo muy razonable, gratis, o a la gorra; con un nivel excelente y que están a la altura de cualquier competencia. Y en lo que respecta a los artistas creo que tener una vidriera más donde colocar sus eventos siempre es de gran ayuda para que se conozca lo que hacen. Hay muchas posibilidades de concursar también a nivel local, provincial, nacional e internacional para tener llegada a premios o becas que no siempre tienen conocimiento de que existen estos caminos y esta página les permite conocerlos. De hecho yo soy una participante de concursos y fue eso lo que me llevó a tener tanta información para compartir. Creo que es un ejercicio más que muchas veces nos abre puertas que ni siquiera soñábamos, en mi situación personal he viajado, presentado mi arte en diferentes países gracias a la puesta en valor de mi obra a través de los medios de internet, y quiero que mis colegas locales también conozcan esta posibilidad”.

Barrenechea Arriola es una artista que viene de los tiempos en los que difundir la actividad era muy costoso y el público no estaba tan abierto a las propuestas vecinales: “Los actuales artistas me van a decir que el problema persiste y conozco que no es fácil competir con las propuestas muy publicitadas de los medios de comunicación masivo, pero también reconozco que hay más espacios donde ofrecer nuestro arte. Estamos generando una apertura a la cultura en todos los lugares de esparcimiento y si los de antes y los de ahora, que al fin somos los mismos hoy; seguimos sin bajar los brazos, solidariamente, encontrándonos en el arte, los movimientos culturales y las expresiones del pueblo podremos sostenernos como sociedad para enfrentar lo que venga y seguir construyendo lo mejor que nuestro potencial nos permita”.

“El pasado nos sirve para reflexionar, las utopías nos sirven para caminar, pero el presente nos sirve para ver y abrazar lo que ya está siendo. Cada vez que siento que ya es tiempo de dejar la página de difusión suena mi wp con montones de bellas propuestas que sería demasiado egoísta de mi añosa existencia no compartirla con ustedes, y vuelvo a mi humilde función multiplicadora de buenas noticias para mi pueblo. Hoy la cultura está lista para que todos la vivamos y hagamos historia”.

Quién es ASBA

Doctora Honoris Causa en Excia Educativa Iberoamericana, Máster en Gestión Educativa Iberoamericana (Perú), Angélica Sonia Barrenechea Arriola fue declarada Mujer del Año 2013 por la Cámara de Senadores bonaerense y Diplomada en Escritura Creativa 2020 (México). Escritora, Pintora, Artesana, Ceramista, Coordinadora de Eventos Culturales, Correctora, Asesora Literaria, Mentora Espiritual, Conferencista, Arte Consciente

Su papel docente, artístico y literario, ha sido reconocido con más de cuarenta premios y reconocimientos honoríficos, por sus obras artísticas y por su labor docente en el arte terapéutico. Docente Especializada en Artística, Escuelas de Educación Especial, Prevención de Adicciones, Personalidades Difíciles y Escuelas en Situación de Encierro. Desarrollando su actividad artística en las Letras, la Pintura, las Artesanías, y la Cerámica con una visión Filosófica, Espiritual, Terapéutica y Rehabilitadora. Valorando la idiosincrasia de los pueblos y la diversidad de los actores.

Dos anécdotas

“Mi primer contacto con el público del grupo sin saber hasta dónde llegaba la difusión, fue en Comodoro Rivadavia. Estaba invitada a un encuentro de escritores y luego de que me presentan para leer mis poemas se acerca un señor y me dice que es el director de toda la Patagonia de Bibliotecas Populares y que me conocía a través del grupo y había ganado un concurso de los que yo envié y venía a agradecerme por la labor de difusión, para mí eso fue muy placentero porque desconocía hasta ese momento el alcance de lo que era enviar por internet. Pero más grande fue mi sorpresa al ver que varios escritores de distintas localidades también eran parte del grupo y ya me conocían”.

“Al comienzo en mis envíos semanales clasificaba el material y luego lo enviaba contándole alguna anécdota personal de lo que me iba pasando en la vida, que por ese entonces eran tiempos difíciles para mí. Creo que eso fue lo que me unió tanto a mis seguidores. Les contaba de algunas cuestiones de mis dificultades para hacer los envíos porque a veces no tenía internet, o no tenía luz. Y también me acompañaron en momentos personales difíciles en donde tener amigos en la red me sostuvo bastante, tanto como los que estaban a mi lado para ayudarme en las dificultades”.

“Como al principio el grupo era de información internacional luego lo fui acotando por tema de espacio y de fluidez de todo el material que llegaba, tuve varios intercambios que me llevaron a conocer grandes artistas de otros países y lo primero súper grandioso que me ocurrió fue que me invitaran a participar de un encuentro de escritores en Isla Mujeres, México, porque el organizador me había conocido a través de recibir las propuestas culturales de mi grupo. Más allá de lo paradisíaco del lugar y lo maravilloso del encuentro, el hecho de estar con personalidades de España, México, Grecia, Dinamarca, Honduras, fue algo que nunca me hubiera imaginado y cuando estuve allí frente a frente aparece un tostado mexicano con mucha alegría gritando: ¡Asbita! ¡al fin conozco a la mentora de tanta difusión cultural! ¡Bienvenida a México!”

“Miré para atrás buscando a la persona indicada y no caía que ese trabajo en el taller de mi casa con una computadora vieja y una estufa a garrafa, me llevara tan lejos. Lloré”.

“La otra tuvo lugar en Pehuajó, donde recibí quizás la mayor emoción de este premio de un público agradecido. Fui a recibir un premio literario por un cuento y grande fue mi sorpresa al encontrarme con un amigo de los primeros años de este camino de difusión con el que aún tenemos contacto, el Dr. Ernesto Kahan, miembro de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear premio Nobel de la Paz del 85, y que al verme vino a mí con la ternura de esos amigos de toda la vida a abrazarme y agradecerme por el trabajo solidario que hacía para la cultura. Me presentó a quien estaba con él en ese momento para la presentación de los premios, a nuestra querida Teresa Parodi, que también es una gran luchadora de la cultura nacional. Lo que más me maravilló fue que el Dr. Kahan me saludara por la pérdida de mi madre, lo que hizo que pudiera ver que el trabajo no era impersonalizado, había gente viendo la persona que estaba detrás de todo esto y él desde Israel me había acompañado en esos momentos”.

“Recibir el premio de manos de esta gente tan valiosa para mí y que ellos pusieran en valor mi actividad como grupo de difusión cultural fue la recompensa más bella. Como así también el nombramiento de miembro honorífico de la Sociedad Argentina de Escritores filial Escobar por la misma labor que se dio también en este largo recorrido. Muchísimas inmensas cosas más que en el camino uno va tomando como agradecimiento de la gente y eso es el fin de un trabajo en casa, silencioso, que vuela con mucho amor para quien le llegue y pueda utilizarlo”.