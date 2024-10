Gago aseguró que no recibió ningún llamado de Boca

En la previa del clásico entre Chivas y Atlas, Fernando Gago desmintió los rumores que lo acercaban a Boca y aseguró que ni él ni nadie de su entorno recibieron el llamado de ningún club. Además, se mostró ajeno a lo que dicen los medios y confirmó su continuidad en el conjunto mexicano.

"No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno", sentenció el entrenador en la previa del Clásico Tapatío. Cuando fue consultado por si continuidad en el Rebaño Sagrado, expresó: "Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada". Aunque también explicó que su continuidad depende de los resultados deportivos: "Todo puede pasar en el fútbol. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más; puede ser que esté siete años acá. Yo siempre vivo el hoy. No sé por qué se instaló este rumor y trato de mantenerme ajeno a lo que se dice el día a día".

Tras la renuncia de Diego Martínez, Gago fue uno de los primeros nombres que sonó junto con el de Guillermo Barros Schelotto. Una vez descartado este último, todo indicaba que el ex volante central iba a ser el nuevo técnico Xeneize. De hecho, tanto desde Argentina como desde México informaban que el clásico ante Atlas iba a ser el último de Pintita al mando de Chivas y que después Boca iba a ejecutar la cláusula de 1.5 millones de dólares para que tomase las riendas del plantel en los próximos días.

La dirigencia del conjunto mexicano está contenta con el trabajo del técnico en el club y se rumoreó que hasta le ofrecieron una extensión del contrato. Sin embargo, se decía que el entrenador tenía tomada la decisión de regresar al país y al club que lo vio nacer como futbolista. Ahora, se abrieron los interrogantes. ¿Alguna vez Gago estuvo en carpeta?¿Están negociando con un tapado?¿O simplemente están esperando a que pase el partido entre Chivas y Atlas para contactarse con Pintita?

Fuente: TyC Sports