El misterio del agresor del Bingo: “Soy padre de un futbolista famosísimo”

Roberto Núñez, quien fue detenido días atrás por golpear a una mujer en el interior del Bingo, pasó esta mañana por La Brújula 24 para dar su versión. Tal cual lo había hecho después de su liberación, cuando dijo que todo pasó porque “yo soy un viejo boludo”, el hombre volvió a mostrarse arrepentido.

“Tengo derecho a una réplica, como todo ser humano, pero a mí me abandonaron. Yo tengo una plaqueta en una vértebra y se me corrió por esto, porque me pegó la policía cuando me sacaron a la vereda. Creo que fueron del Comando de Patrullas, me dieron trompadas, patadas”, recordó.

Y explicó: “Soy argentino, pero viví mucho tiempo en Uruguay, y soy el padre de un futbolista famosísimo. Mi hijo está jugando en el Liverpool, es Darwin Núñez. No quiero comentarlo por seguridad, yo soy humilde. Hago radio, canto un poco de folclore, estoy en YouTube. Le hago tributo a Horacio Guaraní”.

Respecto de su relación con la víctima, señaló: “Enamorarme no, la quería, yo me sentía muy acompañado por ella, éramos amigos. Siempre que me necesitó, estuve. Me siento manipulado, me decía que necesitaba 100 y que si no se lo conseguía, no me hablaba más. A la semana, 90 mil pesos y lo mismo”.

“Yo vivo solo, mi familia se murió. Yo estuve mucho tiempo medio alejado de él (por su hijo), estuve en Prefectura a los 25 años en Uruguay y tuve un affaire con la madre, era un Brad Pitt a esa edad”, sostuvo Núñez.

Y resaltó: “Ella es muy bonita, yo me sentía atraído, pero no era correspondido. Íbamos a comer y capaz a tomar algo después a calle Soler. Ayer me llamaron de un número privado para decirme que me estaban esperando en la cárcel y que me iban a matar”.

“Me partió la botella en la cabeza dos veces, quería matarme”

Luciana, víctima de la agresión de Núñez, también habló con este medio y negó tener un vínculo amoroso con el acusado. “Yo me dedico a cantar y había tenido una charla hace mucho con este hombre en el Bingo, a lo cual él me invita a llevarme al casino de Viedma, donde supuestamente tiene gente conocida. Después me terminó llamando por otra cosa, diciendo que él se había enamorado; pero yo le dije que era una persona muy mayor para mí. Nos vimos en el Bingo, él diciendo que iba a respetar la amistad, hasta que dijo que no sabía si iba a poder ser mi amigo porque estaba muy enamorado de mí y que no aceptaba que yo me relacione con otras personas”, dijo a “Nunca es tarde”.

Luciana -quien trabaja en una inmobiliaria y realiza presentaciones en locales como cantante- confirmó que el agresor ingirió bebidas alcohólicas en exceso, al punto que se mostraba exaltado y gritaba, llamando la atención de los mozos y otros trabajadores del lugar mientras ella y sus familiares compartían una pizza. “Me dio una piña en el ojo que me tiró al piso. Mi mamá saca los cuchillos de arriba de la mesa, él tomó la botella y me lo partió en la cabeza; tengo los puntos de sutura y a mi mamá también la agredió”.