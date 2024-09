Brutal agresión en el Bingo: “Me partió la botella en la cabeza dos veces, quería matarme”

Luciana fue brutalmente agredida mientras se encontraba en el Bingo, en compañía de su madre y abuela, por un hombre que conoce “de vista”. Aún perturbada por el salvaje ataque, la víctima hizo un pormenorizado relato de lo ocurrido. El atacante, Roberto Luis Núñez, de 66 años, dio su versión de los hechos al aire de LA BRÚJULA 24, pero ese testimonio contrasta con lo señalado tanto por Luciana como con los datos que figuran en la causa por lesiones que tramita en sede fiscal.

“Yo me dedico a cantar y había tenido una charla hace mucho con este hombre en el Bingo, a lo cual él me invita a llevarme al casino de Viedma, donde supuestamente tiene gente conocida. Después me terminó llamando por otra cosa, diciendo que él se había enamorado de mí; yo le dije que era una persona muy mayor para mí. Nos vimos en el Bingo, él diciendo que iba a respetar la amistad, hasta que dijo que no sabía si iba a poder ser mi amigo porque estaba muy enamorado de mí y que no aceptaba que yo me relacione con otras personas en el Bingo, donde mucha gente me conoce”, dijo a “Nunca es tarde”.

Luciana -quien trabaja en una inmobiliaria y realiza presentaciones en locales como cantante- confirmó que el agresor ingirió bebidas alcohólicas en exceso, al punto que se mostraba exaltado y gritaba, llamando la atención de los mozos y otros trabajadores del lugar mientras ella y sus familiares compartían una pizza. “Me dio una piña en el ojo que me tiró al piso. Mi mamá saca los cuchillos de arriba de la mesa, él tomó la botella y me lo partió en la cabeza; tengo los puntos de sutura y a mi mamá también la agredió”, indicó.

La madre de Luciana también fue atacada por el mismo hombre dentro del Bingo.

Luciana expresó su disconformidad con la justicia porque, según afirmó, “todo quedó en la nada”. “Voy a poner abogado porque quiero que haya justicia, que no quede todo así nomás. Que pague los daños o que vaya preso…que pague con algo”, indicó.

Agregó que, previo a la agresión, el hombre la amenazó: “Si no salís a charlar, te rompo todo el auto. Yo lo tomé como un chiste, no pensé que fuera a hacer eso. Como no salí, ahí se volvió loco”.

Aclaró que tuvo que trasladarse por sus propios medios hasta el hospital, con las lesiones en la cabeza y su madre y su abuela conmocionadas por lo sucedido.

Luciana se presentó en la Comisaría Primera para interiorizarse del avance de la investigación y solicitó orden de restricción para Nuñez. “Tiene que pagar de alguna manera por el daño que hizo. Que una persona haga algo así en un lugar donde hay semejante cantidad de cámaras, no puede estar arrepentida de ninguna manera. Me partió la botella en la cabeza dos veces, quería matarme”, aseguró.

El testimonio completo de Luciana al aire con La Brújula 24