Agredió a una mujer en el Bingo y se mostró arrepentido: “Soy un viejo boludo”

Roberto Luis Núñez, de 66 años, permaneció algunas horas detenido luego de que la madrugada del sábado le ocasionara un corte en la cabeza a una mujer de 30 en el marco de una discusión que se dio en el interior del Bingo Bahía.

“Con ella éramos muy amigos, pasó algo raro, hice algo que no debía. Tengo orden de mi abogada y me recomendó que no salga en los medios. No niego lo que hice porque las cámaras me condenan”, resaltó en LA BRÚJULA 24.

Y marcó una diferencia respecto de lo informado por fuentes policiales: “No le di un botellazo, ella se cayó y se golpeó con una butaca. La botella ya estaba en el piso y yo solo la levanté. A esta mujer la conocí en el Bingo hace un año, hicimos una amistad, íbamos a la casa uno del otro, cenábamos en el Víctor y me pedía plata”.

“Es muy linda, estaba embobado con su belleza y como viejo boludo, perdí la cabeza. Me sentí humillado y le di un cachetazo. No lo debía haber hecho, pero hay que estar en esa circunstancia”, finalizó en el programa “Bahía Hoy”, con la voz entrecortada.