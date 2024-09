La puntaltense que participó en Gran Hermano sufrió un violento intento de robo

Isabel De Negri, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe) causó preocupación entre sus seguidores, luego de contar que fue víctima de un violento robo, que no solo la hizo pasar un mal momento, sino que también la dejó lastimada. Luego de dar la noticia en redes, la mediática conversó con Teleshow y explicó lo que vivió.

“Salí del gimnasio y ya estaba oscurito. No suelo sacar el teléfono en la calle, pero tuve que sacarlo para ver si la lavandería estaba abierta”, comenzó explicando la puntaltense sobre el episodio que vivió en Buenos Aires. “Sentí que alguien me empujaba de atrás y me quisieron manotear el celular o arrancarme la mochila, pero el manotazo me la puso en el ojo y bueno, ando con un ojo negro”, dijo y también contó que intentó defenderse. “Le pegué una patada en las bol… porque soy tercer dan de taekwondo. Fue todo muy rápido: transcurrió en dos minutos más o menos”, sumó la mujer.

Mañana tengo fotos y el domingo conduzco un evento 🤬

Estoy re caliente Lpmqlp pic.twitter.com/kMHVpQDTR2 — Isabel De Negri (@Cueroviejogh) September 18, 2024

“Me siento superorgullosa de haberme defendido y ojalá más de una persona pudiera hacerlo con la cantidad de robos de celulares que hay y de otras cosas”, detalló y agregó: “El miedo te agarra después, andás paranoica, caminando por la calle, pensando que cualquiera que se te acerca te quiere robar”.

Fuente: Infobae