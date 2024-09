La columna de Laura Ubfal: Sebastián Ortega y Valentina Zenere, nada que ocultar

Pasó el fin de semana y ella no podía faltar: llega una nueva columna de Laura Ubfal. Porque como siempre, todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo está en “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Ana Rosenfeld: “Wanda y Mauro estuvieron en cuartos separados”

Mauro Icardi se va en este lunes de Argentina, de regreso a Turquía para jugar en el Galatasaray y en este domingo la doctora Ana Rosenfeld confirmó en “Team Ubfal” por América, que aunque se los haya visto juntos almorzar o cenar en distintos lugares de la ciudad, y aun en las grabaciones de “Bake Off”, la pareja sigue separada.

“Están separados, no divorciados, él ha venido a la Argentina a ver a sus hijas, claro, viven bajo el mismo techo, habitaciones separadas, pero en la misma casa” afirmó la abogada, amiga de la familia y agregó “dicen que salieron a cenar juntos, por supuesto que van a salir, reconciliación técnicamente no hay. Familia van a ser toda la vida”.

Ana Rosenfeld explicó que con L-Gante todo fue siempre una relación para marketing y dijo que “yo a Mauro lo adoro, a Wanda más, la conozco de cuando se casó con Maxi. Yo creo que hay que esperar un tiempo para hablar de otra cosa, en este momento está muy tranquila estando sola, ella necesita tranquilidad y paz, no me la imagino pensando en una pareja”.

En cuanto a las casas que la pareja tiene y tuvo en Italia y en Argentina, Rosenfeld afirmó que “es verdad que firmaron una separación de bienes, pero Mauro no le dejó todo, le dejó lo que pactaron. La casa de Milán es de Wanda”.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere, nada que ocultar

Mientras se siguen haciendo muchas especulaciones sobre la relación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere; el productor de “En el Barro” y la actriz protagónica de la primera temporada de la serie de Netflix, se mostraron juntos y felices en la noche de este sábado celebrando justamente ese logro laboral, sin nada que ocultar.

Todo el elenco, incluyendo a la actriz española Ana Rujas, que ya no estará en la segunda temporada que se comienza a grabar este lunes y que tendrá como eje central la historia basada en el nuevo personaje de China Suárez; festejó en un boliche de Palermo.

Justamente China, recién llegada del Festival de Toronto, donde presentó su filme “Linda”, estuvo en el desayuno del nuevo elenco, el viernes pasado, en la locación donde la directora de arte, Julia Freid, armó “La Quebrada”, la cárcel de mujeres donde se graba la secuela de “El Marginal”.

Sebastián Ortega junto a su mano derecha y productor ejecutivo de “En el Barro”, Pablo Culell, nunca dejaron de trabajar con su productora Underground/Telemundo y ahora tienen por delante varios nuevos desafíos, entre ellos, el de recuperar el atractivo de la ficción nacional a la tv abierta con una nueva propuesta. Algo que adelantó Darío Turovelzky en la fiesta de los Martín Fierro para Telefe.

Por su parte, Valentina, viene del exitazo de sus temporadas en “Elite” y del muy buen trabajo que hizo para “Nahir”y ahora volverá a verse en la pantalla de Prime Video con un filme que se producirá en Uruguay y que protagonizará junto a Franco Masini.

Es una creación de Underground/Telemundo que realizará en ese país Cimarrón el mes próximo.

Blanquearon: la Tora y el baterista de Márama

Desde que salió de la Casa de “Gran Hermano” el año pasado, la Tora tuvo un gran crecimiento profesional, que la llevó a estar nominada como revelación en los Martín Fierro y pasó de su relación con Nacho, a un corto romance frustrado y ahora se la ve feliz junto al baterista de Márama, Pablo Arnoletti.

La Tora acompañó al músico en su recital en el Gran Rex y por primera vez la pareja blanqueó la relación con una foto conjunta que subió el músico.

Pablo comenzó a seguir a Lucila en Instagram y así la contactó para acercarse a ella y se conocieron cuando la Tora viajó a Uruguay para un evento.

Arnoletti es amante de la vida al aire libre, deportista y él mismo fue panelista de deportes trabajando en un canal uruguayo.

