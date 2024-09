Viviana Canosa acusó a Milei de dejarla sin trabajo: “El ‘presi’ lo hizo”

La periodista Viviana Canosa, después de nueve meses de ausencia, regresó este sábado a Radio Rivadavia con su programa Viviana 630. En una polémica editorial, no se guardó nada y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de ser el responsable de que perdiera los dos trabajos que tenía antes de las elecciones presidenciales de 2023.

“Ya en época de campaña me había contado el gerente de la Nación+ que le había pedido Milei que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó”, comenzó contando Canosa.

Y, agregó: “Yo me fui de vacaciones con trabajo y a los diez días de arrancar me avisaron que no volvía a la tele. El presi lo hizo”.

Viviana canosa: “Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión” pic.twitter.com/hcz0HaC0Pf — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 14, 2024



También reflexionó sobre lo irónico de la situación, ya que esperaba perder su empleo si ganaba Massa. “Al mes de asumir me sacó mis dos trabajos. Lo loco es que yo pensaba que si ganaba Massa me quedaba sin laburo, pero fue todo lo contrario, me quedé sin laburo cuando ganó Milei”, lanzó.

Además, Canosa cuestionó al Gobierno de quienes “se dicen libertarios pero son muy autoritarios”. “Si sos crítico del Gobierno, sos un viejo meado, un ensobrado y trabajás para los K. Pero si sos un adulador del presidente te convertís en un periodista independiente que escucha ópera los fines de semana”, cerró.

Con información de La Voz