Se disputó una nueva fecha del clausura de handball

Con 16 cotejos, que tuvieron lugar en El Solar y Club Universitario, se desarrolló la tercera fecha del torneo clausura que organiza la Asociación Bahiense de Handball.

Resultados

Infantiles:

Solar B 38 vs Tiro Federal 26

Uni B 31 vs Estudiantes 29

Villa Mitre 29 vs Solar A 31

Uni A 14 vs Cef 83 35

Uni B 19 vs Cef 83 37

Menores Masculino:

Uni 49 vs Cef 83 20

Menores Femenino:

Uni 14 vs Cef 83 26

Cadetes Femenino:

Uni 25 vs Cef 83 31

Cadetes Masculino:

Uni B 35 vs Tiro Federal 31

Juveniles Femenino:

Uni 31 vs Cef 83 30 – en el club universitario

Juveniles Masculino:

Uni A 38 vs Tiro Federal 30

Uni B 28 vs Estudiantes 26

Primera Femenino:

Uni 39 vs Cef 83 29

Primera Masculino:

Uni A 24 vs Cef 83 23

Estudiantes 48 vs UNS 29

Uni B 26 vs Tiro Federal 32

Te interesa el Handball? Buscanos en tu club mas cercano:

Club VILLA MITRE

Garibaldi 149, whatsapp 291 566 9907

instagram: handball.villamitre

Club TIRO FEDERAL

Azara 1250 ENET N°2, whatsapp 291 402 7445

Instagram: handballtirofederal

Club ESTUDIANTES

Santa Fe 51, whatsapp 291 412 1909

Instagram: clubestudianteshandball

Club UNIVERSITARIO B.B.

San Juan 651, whatsapp 291 516 0723

Instagram: universitario.handball

Centro de Educación Física – CEF. N°83

Buenos Aires 261 – Pigüé, whatsapp 0292 347 5105

Instagram: cef_pigüé