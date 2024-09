Los audios del VAR que terminó en el penal contra Argentina

Argentina cayó por 2 a 1 ante Colombia en Metropolitano Roberto Meléndez debido a los tantos de Yerson Mosquera y James Rodríguez (Nicolás González marcó la igualdad transitoria). Una de las grandes polémicas del encuentro fue el penal sancionado para los locales por una supuesta falta de Nicolás Otamendi dentro del área. Ante este cuadro de situación, la Conmebol decidió difundir los audios del VAR de esta jugada.

“En el minuto 53, en el área penal del equipo celeste y blanco se produce una disputa por el balón, donde un atacante de amarillo y rojo recibe una falta imprudente por parte del defensor, quien actúa sin precaución al lanzarse en la disputa, golpeando con el pie izquierdo el tobillo del atacante sin jugar el balón. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, logra identificar la infracción del defensor, por lo que invitan al árbitro a una revisión en campo. El árbitro, al revisar las imágenes en el monitor, decide cambiar su decisión original y sancionar penal sin tarjeta”, comenzó su relato el video.

En un principio, el árbitro principal, el chileno Piero Maza, no consideró la acción como penal al manifestar “no veo falta”. Sin embargo, su compatriota y encargado del VAR, Juan Lara, insistió en la necesidad de una revisión más detallada de la jugada desde diferentes ángulos y velocidades. La cabina del VAR indicó que “pasa de largo el pie derecho y con el izquierdo golpea”, a lo que agregaron: “con el pie recogido termina golpeando el tobillo”. A partir de esta interpretación, se decretó el penal que permitiría a Colombia anotar el gol de la victoria, ejecutado por James Rodríguez.

Esta decisión y el posterior gol no solo incidieron en el resultado del partido, con un marcador final de 2 a 1 a favor de Colombia, sino que también desencadenaron una fuerte reacción de protestas por parte del equipo argentino. El director técnico Lionel Scaloni no ocultó su indignación, manifestando su descontento de manera enérgica y sarcástica en el campo de juego.

“Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, declaró el DT.

Además, se animó a darle un consejo al VAR: “Siempre lo dije, no ahora. A mí me gustaría que se mejore eso de que la primera imagen que ve el árbitro sea que parece que lo toca. Tiene que ver la imagen entera, pero ven la primera y donde aparentemente ve un toque. Es mejorable y ha pasado siempre. Eso al árbitro lo condiciona, no cobrarlo durante el partido también lo condiciona. Pero son cosas que no voy a cambiar, e insisto, eso puede ser una cosa a mejorar. Que muestren la jugada desde el inicio sino te da la sensación de que lo tenés que cobrar. Ya está, ha caído para nuestro lado y ahora para el rival, ya está”.

Para la Selección Argentina, esta representa su segunda derrota en el camino hacia el mundial. Sin embargo, La Albiceleste sigue como líder en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial con 18 puntos, mientras que su escolta ahora es Colombia con 16. Un escalón por detrás quedó Uruguay, con 15. El resto de los clasificados por el momento son Ecuador (11) y Brasil (10). Venezuela, por diferencia de gol, se ubica en zona de Repechaje.

Fuente: Infobae