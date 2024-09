Mario Kempes: “Lautaro Martínez vale más que Haaland y Mbappé”

Aunque aún no ha marcado goles en el inicio de la temporada de la Serie A italiana, Lautaro Martínez sigue siendo una figura clave tanto para el Inter de Milán como para la Selección Argentina. Además, ha recibido elogios de un compatriota y campeón del mundo, Mario Alberto Kempes, quien lo considera superior a estrellas como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

En las primeras fechas de la Serie A, Lautaro acumuló 169 minutos en dos de los tres partidos que jugó el Inter, participando contra Genoa y Atalanta, pero ausente frente a Lecce. A pesar de no haber anotado aún, en su club confían en que esto cambiará pronto.

Mientras Lautaro se prepara para las Eliminatorias de la CONMEBOL con la Selección Argentina, recibió el respaldo de Kempes, una leyenda de la ‘Albiceleste’. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Kempes lo elogió diciendo: “Lautaro Martínez vale más que Haaland y Mbappé. Hay pocos ‘9’ como él, y está entre los mejores… Lautaro lleva el gol en el ADN, es una característica única de los verdaderos centrodelanteros”.

Respecto a la falta de goles en este comienzo de la Serie A, Kempes, exdelantero de River y Rosario Central, considera que no es motivo de preocupación. “No hay que asustarse si aún no ha marcado. Es solo cuestión de tiempo. Ha demostrado que puede perseverar cuando el gol no llega, y una vez que se desbloquee, puede que no pare de anotar”, señaló.

Kempes también descartó la posibilidad de que Lautaro esté pensando en una salida del Inter a corto plazo, destacando su apego a Milán: “Se ve que Milán es su hogar. Sentirse feliz en un lugar marca la diferencia. No se elige un equipo solo por el dinero; el corazón siempre manda de alguna manera”.

Finalmente, Kempes elogió a Paulo Dybala por rechazar una oferta millonaria de Arabia Saudita para quedarse en la Roma, subrayando que en el fútbol no todo es dinero y que la pasión y el amor por la Selección Argentina también juegan un papel crucial.

Con información de Bolavip