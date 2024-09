La columna de la Ubfal: Furia no va al Cantando y qué pasa con su hermana

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió los aspectos de más interés de la farándula argentina, en la columna diaria para el programa “Hora Pico”.

“La hermana de Furia no está confirmada para el Cantando, está en una lista de posibles participantes. Como les interesa la ex participante de Gran Hermano, buscan a alguien muy cercano. Tiene el mismo representante de Alex Caniggia, Fabián Esperón, entonces la jugada no es nada mala. Ya están los 16 participantes, pero Coy sería la número 17”.

“Jorge Lanata está mejorando, pero la rehabilitación para que vuelva a hacer una vida normal se presume que le va a llevar mucho tiempo. Y un posible traslado es algo que vuelve a dividir a la familia. El periodista dejaría el Hospital Italiano e iría al Fleni de Escobar, ahí están las diferencias en su entorno. Ya lleva cerca de 80 días internado”.

🔴 Polémica y enfrentamientos: los bienes que se disputan las mujeres de Jorge Lanata



Cc @Intrusos pic.twitter.com/LgF3l1yfrL — América TV (@AmericaTV) September 2, 2024

“El chofer que era muy amigo de Silvina Luna y su hermano Ezequiel da a entender que una pareja se la pasaba hablando en los medios de la salud de quien murió hace un año. Gustavo Conti se sintió tocado y le contestó. Habló de tener códigos de barrio y quien la acompañó hasta último momento le respondió fuerte al decir que vive en Carapachay”.